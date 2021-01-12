國泰攜手臺北大學　簽定國內首宗產業研發中心BOT案

國泰產業研發中心於1月12日與臺北大學舉辦簽約儀式，共同打造「臺北大學建國校區產業研發中心新建營運移轉案」。此為國內首筆產業研發中心BOT案，由臺北大學提供舊稱中興法商的建國校區土地，國泰產業研發中心投資45億進行開設與營運管理，投資將花四年時間興建地上12樓，地下2樓的產業研發中心大樓，總面積將逾1.5萬坪，預計2025年啟用。

國泰產業研發中心股份有限公司是經金管會核准的專案投資項目，由國泰人壽與永聯物流開發共同出資設立。國泰產業研發中心董事長張仁和表示，國泰人壽累積60年的不動產開發經驗，在國內開發過超過一百萬筆的商業設施，永聯多年來也一直透過產學合作，在規劃研究創新的不動產設施，加上臺北大學優異的學術資源跟培育人才的能量，本案絕對值得大家拭目以待。國泰產業研發中心將以產學共生，創新驅動未來為開發的經營理念，目前鎖定「金融科技」、「都市發展與不動產」、「新零售與供應鍊管理」與「數位數據與科技發展」四個主要領域來發展。因為此開發案長達五十年，也會配合未來時勢的演變，來重新調整不同階段的開發重點，並與臺北大學發展跨領域研發中心。

臺北大學校長李承嘉表示，感謝國泰人壽與永聯物流開發，響應產業研發中心BOT案；本案經歷七年半後簽約，也感謝教育部的支持與校友的支持與協助讓本專案得以實現。此案活化了校產並且增加了學校的收入，增加學校競爭力，也能夠改善當地環境並促進地方繁榮，同時創造出三千個工作機會。法商人稱呼西院的建國校區，培養了國家無數的優秀政經人才，未來在這個BOT案上，期待能夠與國泰產業研發中心合作之下，再創新一頁的「西院傳奇」。

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由國泰人壽與永聯物流開發共同出資設立，由國泰人壽出資99％、永聯出資1％，資本額45億元，公司採股權投資模式將分次投入。其中永聯物流開發負責產學合作營運部分；國泰人壽負責財務及資源整合。