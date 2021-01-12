歐陽鯤「箕山之作」畫展 高市中國書畫學會會館開幕

以山水水墨畫及栩栩如生的各式虎畫作，在台灣畫壇享有盛名的藝術家歐陽鯤，受高雄書畫協會邀請，將在「高雄市中國書畫學會會館」舉辦「箕山之作」繪畫藝術展，除了有歷年歐陽大師的經典畫作外，近年他走訪台灣各山欣賞美景外，也創作出台灣山水名畫。

歐陽鯤「箕山之作」山水水墨畫。圖：業者提供

1月9日的開幕式包括中國書畫協會館長林慧瑾、中國書畫協會理事長薛秀慧、嘉義縣文化觀光局局長許有仁、高雄市議會議長曾麗燕、立法院高級顧問林宏宗、高雄藝文團體理事長高聖賢、高雄市倫理教育學會理事長林肇家、黃志煌博士、謝逸娥博士、溯源藝術文化研究院理事長丞雨、高雄攝影協會理事張淑德等人都前往參加。

師大美術系畢業的歐陽鯤原本在服務業任職，退休後成為專職的畫家，他說這次以「箕山之作」當成畫展的名稱，主要是源自典故，據傳堯欲將天下讓給許由，許由不受而避居箕山，故後以箕山之志指隱居避世，不慕虛榮的高尚志節，而歐陽鯤此次就是以此代表其畫作的風格與訴求。

歐陽鯤「箕山之作」栩栩如生的虎畫作。圖：業者提供

此次展覽地點在高雄市中國書畫學會會館（高雄市前金區中華三路77-1號11樓），展期2021年1月5日至2月21日，歡迎大眾蒞臨參觀；會館在2/11（除夕）～2/15（初四）休館，聯絡電話07-2151169。