永達連9年發起「紅包愛」公益活動 讓愛用對地方

累積近1千5百萬元善款助54個社福機構

今年已是第9年的永達「紅包愛」公益活動，昨（11）日在台北火車站舉辦記者會，邀請體育國手與藝人擔任愛心大使為六家社福團體站台，並當場義賣紅包袋做愛心。活動現場熱鬧滾滾，愛心大使與弱勢孩子共同挑戰遊戲任務，掀起一波又一波的高潮，累積善款達138萬元，之後愛心大使曹雅雯加碼捐款6萬元以及善心人士加碼認購，最終以144萬元創下首賣佳績。

永達保經董事長吳文永表示，「愛要用對地方，堅信『雪中送炭』永遠比『錦上添花』來得更有意義，永達紅包愛舉辦八年已募集超過1,350萬元善款，幫助48個弱勢社福機構度過難關。2020年受到新冠肺炎的影響，掀起一波倒閉及失業潮，愛心捐款大幅降低，讓弱勢機構陷入資源缺乏的窘境。永達社會福利基金會不畏困難，堅持抗疫送暖，「紅包愛」公益活動以認購紅包袋傳遞「幸福。希望。愛」給予弱勢兒少。一袋6款獨一無二精美紅包袋(每袋愛心價100元)，所有認購所得將全數捐給6家社福機構。

2歲多的小綠，2018年聖誔節來到育幼院，老師笑說小綠大概是最窮的聖誔禮物吧！全部家當只有一罐奶粉和尿布，媽媽留給她的只有「阮氏懷之女」這幾個字，如果沒有育幼院照顧她，她將成為聖誕夜被丟棄在黑暗中的禮物，收容小綠的機構為「雲林縣私立長愛家園育幼院」，紅包愛的善款將提供機構失親失依的兒少購置交通服務車，提供就學就醫及社區活動參與之接送服務。

在疫情下，新心劇團喪失很多演出機會，在永達「紅包愛」的關懷下，讓他們感受到人間溫暖。圖／蔡淑芬

患心智障礙的毛毛，他是「新心劇團」的團員，在舞台上表演特技難不倒他，雖然今年已經24歲了，但身心狀況卻停留在13歲。新心劇團的團長說，毛毛因為情緒障礙經常會出現暴衝的情況，外婆也無法教養特殊的孩子。不過，毛毛喜歡表演，加入劇團後，在團長耐心教導下，毛毛不僅能站上舞台表演，也成為團長的小助理了。出席永達「紅包愛」的團長，感受到現場滿滿愛心，然而，面對今年疫情讓劇團經營陷入困境而悲從中來，他希望各界可以多多給予新心劇團表演機會，讓劇團可以營運下去。

今年永達紅包愛還幫助的機構有「兒童肝膽疾病防治基金會」、「桃園私立寶貝潛能發展中心」、「慧恩社會慈善基金會」，「新北市私立明新兒童發展中心」。這群遺落在社會角落的折翼天使，需要民間機構的照護或協助，才有機會平安長大。

今年永達特別邀請將勇往東奧的體壇之光：輕艇國手林雍傑、擊劍甜心程昕、射箭國手魏均珩以及藝人之光：全能偶像廖威廉、金鐘獎迷你劇女主角吳奕蓉、台語最佳女歌手曹雅雯，擔任2021「永達紅包愛」愛心大使，協助紅包袋推廣，並鼓勵弱勢孩子堅持不放棄、勇往直前，一定能突破困境、獲得翻轉的機會！