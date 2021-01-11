用畫筆引領被束縛軀殼 彩繪嶄新人生篇章 替部落天使裝上翅膀

花蓮豐濱部落癱瘓的勇士-金根鴻，15歲車禍全身癱瘓，只剩脖子與手腕可動，癱瘓至今快26年。雖零星有過繪畫經驗，但常常遇到挫折又缺乏指點，而經歷無數次放棄。日夜顛倒的沉溺於電玩遊戲與網路遊戲的世界中，藉由遊戲裡的人物尋找失去的自由，但一離開遊戲的世界，所有遊戲中建立的自信褪去後，只剩下孤單。幸好六年前在花蓮部會醫院長照中心林岳志先生找上花蓮明義國小的同學陳欣婷, 金根鴻與「待用課程」有了美好的相遇, 台灣待用課程協會共同創辦人陳欣婷表示: 「我們跟花蓮部會醫院分工, 長照中心照顧根鴻的健康, 而待用課程照顧他的才華。」

這六年來，我們已邀請四位專任老師，期間更安排多位特派講師，接力教授根鴻進階的繪畫技巧與給予更豐沛的創作能量。來自不同領域，擁有不同專長的講師，如跨界藝術家沈廷憲老師、花蓮高中專任美術老師王文宏、曾任華岡藝校校長的唐自常老師，及墨田藝術工作空間主持人陳品言老師，分別從繪畫、用色與構圖技巧的訓練，到立體線條、油畫用油，及抽象與半具像創作的分析與掌握，以長期且有系統的方式，輔以各領域藝術創作者，如國際珠寶設計師林曉同、策展人王義智、聽損者演員兼畫家東明相、國際策展人陳欣婷等的經驗分享特派課程，有組織地以不同媒材、技巧、風格、策展、品牌力、藝術史等一對一教導著根鴻創作，讓根鴻在待用課程計畫中有系統的學習，希望能讓根鴻逐漸在創作的路上成熟，走出自己的特色。

根鴻説：「儘管我的現實世界只是躺在床，長年忍受著因臥床所致的壓瘡帶來無窮無盡的苦痛，抬頭也總是灰暗的天花板相伴，但我可以藉著畫筆畫出屬於自己的藍天與心中的大海」。我們也讓根鴻知道，透過他的努力與突破，能夠鼓勵更多人從生命的磨難中，不丟失對自己的肯定與期許，總有一天會再擁抱未來，重新做夢，就如同根鴻最喜歡自己的一幅作品「枯木」，雖然如同枯木被拋於汪洋大海，但藉由生命的韌性，依然可以接受灌溉，等待春天再次生枝發芽。

待用課程「45度角畫家」的藝術賦能計畫，除了進階繪畫課程創作課程外，自2017年起，便展開了至少每兩年為根鴻舉辦一次展覽或拍賣會的計畫。2017年，以臺北華山創意園區巷貓餐廳展覽空間、臺北順益原住民博物館為起點，首次為根鴻舉辦兩場：「45度角畫家：金根鴻- 揮灑畫布人生」個展。

2019年，在花蓮文化局江躍辰局長支持下，台灣待用課程協會在根鴻家鄉花蓮美術館首次舉辦短期個展與慈善全義賣。拍賣所得不扣成本，全數捐給根鴻與根鴻的學習計。 2020年，雖逢疫情影響，但我們仍成功讓根鴻首次於自己的家鄉花蓮美術館舉辦－「品味花蓮的藍」, 展覽結束後更受邀至花蓮福容飯店與花蓮阿美麻糬旗艦店展出。

執行根鴻一對一繪畫課程六年的時間內，因為相信每個人都有發光可能的信念，待用課程從不為任何困難退縮，也毫不設限的尋找多方資源協助根鴻；而根鴻對自己的期待與努力更讓他逐步的突破自己，展現出能感動人的巨大能量。伴著45度角畫家金根鴻一路走來，我們為根鴻的成長喝采，更為讓根鴻愛上自己的才華與熱情感到驕傲，臺灣待用課程協會與金根鴻先生會繼續努力，以成為更多人的希望為目標前進，希望能獲得更多有能力的人的支持與贊助。

2021年，我們規劃邀請兩位傑出藝術家陳品言老師與唐自常老師，接力替根鴻教授三系列，共36小時的課程，系列課程包括講師費、交通費，及課程材料等費用預計需要150,000元的預算，而我們也想替根鴻與待用課程出版一本著作，鼓勵更多需要勇氣的人，出版計畫預計花費100,000元，目前共計有25萬元缺口。 待用課程協會的陳欣婷表示: 「待用課程創辦人林才越與我都是六年級生，我們都不是企業家，也不想等到事業有成才開始從事公益，我們單純各自在美國與英國的時間比較久，上個世代的父母白手起家讓我們有機會走到國際，於是我們想要為自己家鄉台灣做一點正向且積極作為， 且在西方經驗中讓我們深刻明白一技之長的重要性，資源比較少的偏鄉孩子其實都充滿了天份，只是缺乏動機，如何讓他們發現天份，然後愛上自己的才華，尋找出熱愛學習的動機是我們最大的目標。 待用課程計畫一年要250萬元，特別是去年2020疫情年募款非常困難，希望今年有更多人可加入我們的藝術陪伴與賦能的行列，期待有意願支持的天使，在臉書上或搜尋台灣待用課程協會與我們聯絡，特別在疫情仍在攻擊人類的當下，期盼一起替台灣留下更多美好的人與故事。」