聲樂家簡文秀於羅東國小　舉辦捐贈音樂有聲教材及手電筒儀式

國際知名聲樂家簡文秀為感念生長故鄉宜蘭，11日於母校羅東國小舉辦「企撰、準備，也等待20年」的〈迷人的音樂〉有聲書教材贈予宜蘭縣政府108所國中小學的捐贈儀式，邀請宜蘭縣長林姿妙及多所國小校長共襄盛舉，由羅東國小校長賴尚義代表接受，縣長林姿妙特別盛讚簡文秀是羅東之光。

簡文秀、宜蘭縣長林姿妙與學童們共同合影。圖／億光文化基金會提供

除捐贈540本〈迷人的音樂〉予108所宜蘭國中小學校，並藉此機會，簡文秀還特別捐贈億光電子高效能手電筒1668支予宜蘭縣政府警消人員，讓保護值勤的人民褓姆能讓宜蘭家園更安全與祥和。

「其實我的音樂和歌唱之路，都是在羅東國小啟蒙的。」簡文秀表示，若在音樂界有小小成績，就特別需要感謝羅東國小啓蒙她的音樂之路。因為她記得孩童時每天課間操都會播放世界名曲「口哨與小狗」，輕快優雅旋律深深吸引她一腳踏進迷人的音樂世界。

音樂教育是她一生的志業，而代表作即是〈迷人的音樂〉！當初她單純覺得目前音樂欣賞教材沒那麼完善，所以以擔任19年小學老師的經驗及口吻，使用說故事的方式，專為音樂初學者撰錄有聲書教材，包括古典樂曲到中西名曲歌謠，有管弦樂曲、鋼琴曲、合唱曲等各式演奏演唱，全套6張CD、共98首世界名曲，曾有唱片公司指出該本音樂教材堪稱是華人世界的第一本，能銷售逾6000元。

由於簡文秀出身於清寒家庭，而有天份孩子常於平凡家庭成長，因此她轉作公益並發行，為啟蒙有天份孩童，為培育更多音樂種子，若干年來已免費贈送上萬套給世界華人地區及臺灣有些縣市的國中小學作為教材，這是她身為音樂人的責任！