青鳥旅行跨界聯名京盛宇 蛋捲佐茶絕配上市

歷經2020年嚴峻的疫情挑戰，能夠在農曆春節與家人親友相聚顯得更加彌足珍貴。新年初始之際，青鳥旅行攜手台灣在地茶葉品牌京盛宇，推出兩款金牛年春節聯名限定禮盒─「春茜郁香」及「春茜染香」，以蛋捲佐茶的新搭配，打造愜意幸福的「茶食光」，不只送給受禮者享受，更蘊含團圓和美的濃濃心意。

青鳥旅行春節限定禮盒以蛋捲佐茶，讓每個人的生活更貼近。圖／青鳥旅行提供

「春茜郁香禮盒」 內含兩款最受消費者歡迎的爆餡蛋捲：花生粒粒與原味肉鬆各5入，一左一右環抱京盛宇的經典系列台灣茶─阿里山金萱袋茶10入，將親密相擁的意象與春節團圓的氛圍包裹進「茶食光」的理念中，在甜鹹交錯的口感中細品歲月靜好。

「春茜染香禮盒」採用掀蓋式設計，運用沉穩優雅的茜色為底，將春天的盎然生機以抽象手繪風格表現，期盼每個收到禮盒的人，都能感受新春的美好意象與送禮者慎重的心意。春茜染香禮盒內容物：由甜蜜的花生粒粒蛋捲、芝麻沙沙蛋捲各5入；以及鹹香的肉鬆蛋捲與海苔肉鬆蛋捲各5入，配上淡雅的阿里山金萱袋茶10入相互襯托，在暢聊漫談間拉近家人朋友的距離。

兩款春節限定禮盒皆使用嚴選的台灣傳統代表食材─黃金豬後腿肉鬆、減糖減鹽芝麻醬及花生顆粒醬作為蛋捲內餡，滿滿的爆餡口感襲「捲」而來，風味層次分明，以傳統蛋捲結合傳統食材的方式，迸發新滋味；禮盒外觀設計皆以沉穩優雅的茜色為底，打造東方新春喜慶的尊貴韻味，象徵美好事物逐漸甦醒。 青鳥旅行以「吃台灣蛋捲，品世界味道」的方式，探索「蛋捲的100種可能」，立志將蛋捲揚名國際！ 更多請洽：https://twbbt.co/bluebirdtravel