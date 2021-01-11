15天單車接力環島 康和證券偏鄉送暖急難家庭

康和證券集團第三年參與中華基督教救助協會「1919愛走動—急難家庭救助計畫」單車環台公益勸募，已於1月2日完成15天1360公里長征。康和證券連續三年參加單車環島公益活動，在環島途中展現團隊互助精神，讓其他勇士印象深刻。康和證券集團董事長鄭大宇強調，他只是做該做的事，對比那些堅持在缺乏資源的偏鄉，投入第一線服務弱勢的勇者，自己的付出微不足道。未來將持續推動康和以更多具體行動支持公益關懷，形成企業文化。

環島車隊在2020年12月19日的寒風細雨中啟程，第一天就騎乘近100公里，多處高低起伏的丘陵增加了騎乘難度，車隊途經長緩坡、驟陡坡，在濃密大霧中前進，最後沿著東海岸上行，爬升到北宜公路最高點，最後回到台北松山車站。行程中，最大的挑戰來自於第四天由台中一路騎上日月潭超過80公里的長緩坡、第九天的南迴公路制高點壽卡，以及最後一天總爬坡高度超過1000公尺的北宜公路。這趟環島並不輕鬆，在出發當天就有經驗豐富的勇士摔車，骨折需要開刀，但反而更凝聚了車隊勇往直前的決心。

鄭大宇觀察，受到新冠肺炎疫情肆虐影響，許多家庭因工作減少而陷入急難，更需要各界的關懷。而他號召康和同仁透過單車公益環台，騎進台灣的角落，所踩踏的每一步、經過的每一吋土地，都是對這塊土地、對急難家庭的愛，尤其看到偏遠地區的孩童，一瓶八寶粥以水稀釋，大家一起吃就很滿足，更是對於自己的幸福心懷感激。車隊在環島途中拜訪各地教會，看到苗栗三灣的韓籍宣教士收容照顧受刑人的孩子，以及在嘉義溪口的傳道服務兒少、老人、毒癮者，這些全心奉獻的人，令康和的勇士們既震撼又感動。

1919環島車隊對於康和證券投身公益的熱情與勇氣印象深刻，尤其鄭大宇身為董事長，卻願意放下繁重工作，連續三年單車環島，為急難家庭募款，精神可嘉。鄭大宇十分肯定偏鄉公益與急難救助的意義與價值，希望透過企業力量拋磚引玉，將善念善行延伸到更多地方。去年適逢康和證券成立屆滿三十週年，合併自結稅前獲利也達11億1528萬元，創下成立以來的歷史新高紀錄，感受到企業創設不易，取之於社會，更該用之於社會，鄭大宇履行擴大參與公益的承諾，以具體行動投入更多公益，藉由每個人的善念傳遞愛心，提升社會正向前進的力量。