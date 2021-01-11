台中裕元花園酒店精心規劃的「金牛福春團圓年菜」

年節腳步接近，家庭「煮」婦不想太過操勞，想吃美食珍饌，到裕元花園酒店預訂新春團圓年菜，由行政總主廚康志偉與中餐廳主廚洪宏坤精心規劃的「金牛福春團圓年菜」，用最道地的台灣故事手法以及精湛的手藝為每位饕客規劃適合人數的年菜菜單。除了六人年菜及十人年菜的組合之外，今年為兼顧小家庭的用餐需求推出1+1輕鬆自由配的選擇僅要3,188元起。長銷熱賣商品「滿罈御賜佛寶鼎」搭配六人年菜中任一道至三道，都有輕鬆入手的價格，提供小家庭最經濟實惠的新選擇。

超值年菜中包含新鮮拼盤「五福彩蝶大拼盤」、內有淡淡酒香的「清酒鮑魚」，每一口都嘗得到海洋的清新甘甜;另外濃郁爽口的「香煎羊小排、闔家富貴八寶雞」，以及講求養生養氣的「麻油酒香海皇斑」萬家飄香。海皇斑肉質細嫩，味道非常鮮美，海皇斑目前市場上價格頗高，且難得一見，有「斑中之皇」的美譽。今年推出眾多具有團圓喜氣象徵的經典菜色，在團圓年菜上桌時都能對新的一年展開新的希望。

行政總主廚康志偉表示，今年創意推出專屬頂級客層的「柿柿如意鮑魚雞燉排翅」每組NT$8,888元，魚翅鮑魚是中國菜中的名貴食材，兩者皆富含豐富蛋白質，以養顏美容著稱，透過傳統工法烹調，色香味俱全，讓您體驗中國道地的山珍海味。不只吸引高端客，連名人也下訂，目前已被預訂5成。FB粉絲團 : https://www.facebook.com/windsorhotel