當代文人書畫名家魏瑞宗 帶領四位學生在內湖三軍總醫院的三總藝廊舉辦【書畫寄情】

「當代文人書畫名家魏瑞宗，台灣書畫專業人才聯誼會副會長，致力於藝術書畫教育的傳承，獲頒台北市立大學傑出校友，受聘平潭兩岸國學中心顧問，於日前1月8日在內湖三軍總醫院的三總藝廊舉辦【書畫寄情】五人聯展，並邀請到華視藝術夢想家節目名主持人陳力榆、國立臺北商業大學劉瀚宇副校長、濟生醫藥生技股份有限公司蘇東茂董事長等賓客蒞臨歡聚一堂，觀賞他們的書畫藝術學習作品。

四位學生為得聲律師事務所主持律師李兆環博士，其執業邁入第25年，近年利用下班時間學習書畫。本次有【事事如意】、【福雙至好運到】、【誰說法律沒有溫度】、【好彩頭】等作品展出；郭紫君 ㄧ位祖母級書畫學員，有緣結識才華洋溢的魏老師，在老師靈活的指導下，書畫進步可見，在書畫作品中，仿碑是她的最愛，偏 濃、沉 的色澤作畫，雖起步晚，有著【活到老學到老］的精神！努力學習；李螢芳曾在南湖國小當校護時，有幸與魏老師同事，深深被其書畫、陶藝作品吸引。 於是在二年前開始，在魏老師耐心的指導書畫下，從欣賞者轉為創作者角色，此次迎接2021年春牛到來，以【春牛如意】【玉牛好事】作品祝福；蕭淑貞從職場上半退休後，利用自己閒暇，享受書畫的美好時光，此次創作有【濃情幸福】【家】【事事如意】【湖光山色】【白楊金秋】等作品，都由旅遊，家庭生活中領略而出的。她們皆師承魏瑞宗老師，並在書畫展中每一幅作品，也是費心努力學習的書畫成果。

此次展出讓我們看到魏瑞宗老師培育學生的用心。他不同於一般的師生展，魏老師讓出展位舞台給學生，自己作品牆面在不明顯的後頭邊角。壓抑自己的鋒芒，不遮蓋學生的能見度。從書畫的創作我們可以看見她們的努力與進步神速。

他們誠摯邀請各界，和他們一同於書畫藝術中享受書畫之美。

展期為時一個月。2021/1/5日至1/30日，週一至週五上午9點至下午5點；週六日上午9點至12點。」