高教深耕分享教學資源 中國醫藥大學校長洪明奇院士受邀文華高中家長會專題講座

為讓高中家長提早接觸大學端的各項教學資源，中國醫藥大學校長洪明奇院士受邀台中文華高中家長會發表專題講座，大師開講魅力十足，吸引200多位學生家長聆聽分享其學術成就，與中國醫藥大學飛躍進步現況。

圖／中國醫藥大學提供

台中市文華高中是中國醫藥大學高教深耕計畫的策略聯盟高中之一，該校家長會於七日晚邀請洪明奇校長以「亂世出英雄–從抗癌到抗新冠病毒」為題發表演講，洪校長以深入淺出、幽默風趣的方式，分享從事生物醫學研究的奧秘與樂趣；何富財校長、家長會長李靜怡、教務主任張仲凱等主管親切接待，冷冷寒夜，200多位學生家長熱情不減，台上台下互動熱絡。

洪明奇校長說，中國醫藥大學已經是研究型的大學，同時與國際名校及世界級機構接軌，培育新一代的菁英人才，生技領域研究資源豐沛，在發展尖端醫療研究、解決重大醫學難題方面，以及探究「無法治療疾病」扮演著重要的角色。

圖／中國醫藥大學提供

世界知名癌症基因科學家洪明奇院士舉例說，新冠肺炎COVID-19疫情爆發引起全球性緊急公衛事件，中國醫藥大學科研團隊把握此機會發展新型治療的藥物或是疫苗，期待能提前完成，便能拯救成千上萬的病患！對社會有貢獻，讓「人民有感」來實踐研究型大學的社會責任。

洪明奇校長接著介紹中國醫藥大學相關教學資源及優秀學生獎勵措施，讓高中學校可輔導學生適性升學，進入適合的大學科系，以期達到高中育才、大學選才的目的；尤其讓高中生對嚮往的大學多元探索產生興趣與動力，洪明奇校長殷切期望家長培養子弟有一個科學夢，更加清楚知道自己未來的努力方向，讓自己生命更有意義。