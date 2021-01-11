以冤獄受難者呂金鎧為主角 大葉大學傳藝學程施佑倫老師紀錄片「無聲時刻」奪金

大葉大學傳播藝術學士學位學程兼任老師施佑倫，歷時5年拍攝完成紀錄片《無聲時刻》，以冤獄受難者呂金鎧為主角，先後獲頒中華電信「2020 MOD微電影暨金片子創作大賽」微電影組百萬金獎、神腦科技文教基金會「2020神腦原鄉踏查紀錄片競賽」一般組優選。

大葉大學傳藝學程施佑倫老師(右)，紀錄片獲頒神腦原鄉踏查紀錄片競賽優選。圖／大葉大學提供

紀錄片《無聲時刻》從拍攝、導演到剪輯，都由施佑倫老師獨立完成。施佑倫表示，2014年因緣際會與台灣冤獄平反協會合作，投入冤案紀錄片拍攝，讓他開始關注冤獄議題，持續拍了三、四個案件。《無聲時刻》的主角呂金鎧，整整被關了19年才出來，他拍攝主角出獄後的生活與困境，希望大家可以去理解和省思，冤案真實存在這個社會，司法不見得一定是對的，冤獄的發生可能是當事人表達能力不佳、社經地位較差，無法為自己辯護，雖然這個案子走到更七審後，呂金鎧獲釋了，但他在獄中失去的青春歲月永遠無法回來。

大葉大學傳藝學程施佑倫老師，分享無聲時刻的創作理念圖／大葉大學提供

施佑倫老師認為，新聞影片幾分鐘就過去了，比較難立體呈現人的性格與事件的樣貌，紀錄片經過長時間的累積，濃縮起人物各種狀態，可以讓觀眾深刻去認識主角，透過他的故事反思社會的問題，因此他願意花費一年又一年的時間，到花蓮玉里紀錄呂金鎧。感謝兩個比賽的評審都對《無聲時刻》給予肯定，也歡迎大家上網欣賞這部影片，觀看網址https://www.youtube.com/watch?v=hCAUfZtll2o。

傳藝學程主任何珮琪指出，施佑倫老師是美國雪城大學電影創作碩士，參加過多部電影與紀錄片製作，擁有豐富的實務經驗，並曾獲金穗獎最佳紀錄片肯定；之前為系上專任助理教授，後因專心致力於拍片而轉為兼任老師，但仍為系上重要的業界師資，開設紀實攝影與剪輯、劇情片製作等課程，並指導畢業專題製作，協助學生打造就業競爭力，近期接二連三接到施佑倫老師獲獎的好消息，系上師生都相當開心。