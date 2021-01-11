外貿協會ITI國企班 推數位跨域專班 打造職涯晉升之路

後疫情時代，產業快速變動，能夠掌握數位能力就能贏得先機。外貿協會ITI國企班今（110）年全新推出「一年期數位跨域專班」，導入最新MarTech行銷科技學程，搭配商業技能及外語課程，提升「數位力」、「商業力」及「外語力」一次到位，為企業培養能運用數位科技的國際商務人才。

貿協表示，國企班開辦33年來已培訓近6千名菁英校友，遍及全球各產業，在不同領域發光發熱；如華碩、微星、廣達、鴻海、寶成、儒鴻、兆豐金等國內知名企業均有國企班校友位居要職，優異表現深獲企業肯定。學員優異外語及經貿能力，於每年結業時均吸引數百家企業前來搶才。

今年國企班規劃招收「二年期日語、越南語、印尼語、泰語組及一年期英語組、越南語組、經貿實戰組及數位跨域專班」，總計254名，分別於台北、新竹、台中及高雄進行培訓。課程包括外語課程、經貿實務課程及談判、表達技巧、國際禮儀等職場技能。此外，除原有的二年期日語組、東南亞語組訓練內容包含海外研習及派訓，一年期經貿實戰組及新增的一年期數位跨域專班亦得經遴選參加英語海外研習。

貿協強調，國企班實務導向，從基礎紮根的培訓課程，適合無商管背景、欲轉職跨業的優秀青年就讀。同時，更適用勞動部所推出的「產業新尖兵試辦計畫」，可提供嚮往朝國際市場發展的青年安心受訓，提升職場競爭力!

國企班自即日起開放報名至3月17日止，凡專科以上畢業或應屆畢業生，不限年齡及科系，英檢成績達到多益測驗550分門檻者皆可報考。另於台北、桃園、新竹、台中、台南、高雄等地辦理招生說明會，相關資訊請參考國企班招生專頁（https://www.iti.org.tw/2021ibap ）。