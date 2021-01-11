瞄準科技人市場　2021高雄海味年節採購季首發前進新竹

為爭取科技人市場，高雄市政府海洋局與行政院農業委員會漁業署合作，不畏寒流，於9、10日兩天首度在新竹Big City遠東巨城購物中心共同舉辦「2021高雄海味—年節採購季」漁產品快閃特賣活動，攜手高雄海味廠商聯手推出最優質、價格最優惠的水產品，活動圓滿成功。 高雄場次也將在1月16、17日於高雄漢神巨蛋百貨B1和大家見面 。

接近年底尾牙季及過年，年節採購以及伴手禮需求增加，海洋局瞄準商機，邀集廠商特別推出以盒裝的鱸魚精禮盒組及各式福袋組、冷凍石斑、鱸魚片等產品，再搭配活動期間限定的消費滿額贈活動，保證讓消費者買好買滿。

寒流來襲，新竹民眾熱情不減，到場品嚐並選購優質鮮美的高雄海味水產品。圖／高雄市海洋局提供

活動現場特別邀請健身網紅「營養健身葛格Peeta」與高雄石斑魚養殖漁民聯手進行料理示範，以創意手法展現巧思，分享各式海味的處理及料理方式，同時推廣運動營養以及石斑魚蛋白質健康觀念，讓民眾在會場也能體驗到高雄海味的鮮甜。

親自率領海洋局同仁參與新竹場活動的高雄市海洋局代理局長黃登福表示，這次特別邀集8家高雄在地的優質水產品業者一同前進新竹，就是要讓不同地區的民眾可以享用到產地直送，優質鮮美的高雄海味水產品。

本次新竹場參加業者包含「高雄市永安區漁會」，推出永安當地以LNG冷卻水養殖的鑽石龍虎斑、龍膽分切系列等商品，推薦可以透過不同種調味的方式，變化出百變風味的石斑魚料理。

高雄永安的「蘇班長安心石斑漁場」，利用鑽石水技術養殖方法，以海水養殖，生產有產銷履歷的石斑魚，不僅肉質Q彈、味美鮮甜；而傳承三代的養鱸世家「鱸好家」推出的鱸魚相關製品，恆溫精煉的鱸魚精，將鱸魚的精華都濃縮在濃郁的湯汁中，是產後、術後的最佳營養食品，還因此獲得北部月子中心的青睞，特別採購鱸魚精作為月子餐的餐點。

另外，「安得利食品」推出的免煎熟金目鱸全魚，無需再煎魚就可吃到香噴噴的乾煎魚，為忙碌的上班族提供快速便捷的優質蛋白質。「宏裕行食品」推出的花枝丸、花枝蝦排、月亮蝦餅等都是長賣熱銷商品；林園的石斑魚王子「魚社長」推出的龍虎斑系列商品，直接把大海搬進室內友善養殖的石斑魚，帶給大家從沒吃過的極致龍虎斑；自產自銷的「凱亞良品」，無毒養殖的水產，嚴格產銷履歷流程，價格親民，輕鬆買回家；最後，以-50℃急凍藏鮮的「國民鮪魚 魚有王」，現場也提供各式好鮮好物、商品優惠等您來抓「魚」！

更多活動詳情可洽高雄海味地圖粉絲專頁（https://www.facebook.com/kaohsiungoceanmap/）查詢。