活化古蹟，以人為本！ 航港局推動高雄燈塔漫步輕食活化再利用

活化古蹟，以人為本！交通部航港局推動高雄燈塔漫步輕食活化再利用計畫，將讓全台惟一與砲臺共構的燈塔－高雄燈塔，不僅保有歷史的厚度，還有人文的溫度，航港局歡迎民眾前來發掘燈塔背後的故事，登上海景平台，迎著徐徐海風，啜飲一杯香醇咖啡，體驗漫步生活，欣賞高雄人文之美。

從燈塔俯瞰高雄港白天景色。圖／交通部航港局提供

航港局所推動高雄燈塔漫步輕食活化再利用計畫，其中燈塔及辦公室外區將開放夜間參觀，並以燈光照亮牆面，以彰顯古蹟的歷史性與主體性，部分員工備勤室則改建為輕食販賣部，另外，燈塔圍牆規劃設置「輕食海景木棧平台」，可觀賞打狗山、英國領事館及旗後山與打狗山之間的港道，俯瞰往來船隻，遙望晨曦耀眼的彩霞，體驗高雄港都繁華之美。

從燈塔俯瞰高雄港黃昏景色。圖／交通部航港局提供

高雄燈塔舊稱旂後山燈房或旗後燈塔，原為1883(清光緒9)年所建的白色四角形紅磚造燈塔，1916(日大正5)年打狗開港後，日本人為配合高雄港區擴建計劃而改建為白色八角形混凝土造燈塔，二次世界大戰期間雖遭機槍掃射，但無損發光運作，高雄燈塔見證了打狗港的發展史。

航港局表示，高雄燈塔自106年起，依「臺灣地區燈塔整建及發展計畫」進行燈塔第一期整建工程，主要補強燈塔房舍及老舊設施改善，並設置文史室，遊客可透過互動設施瀏覽燈塔大事記、經典影音及老照片集錦等，另下載「高雄燈塔」app即可體驗3種有趣的小遊戲。

為發展地區觀光，航港局持續推動第二期整建工程，規劃進行庭園景觀、委外輕食空間配置、夜間照明及步道改善等項目，預計於110年6月底前先行完成輕食區及景觀平臺硬體設置，並完成招商進駐營運，期許營造更具親民、多元及活化的燈塔特色。