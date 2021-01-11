培育國家菁英 室內設計技師國考如箭在弦

2021年1月6日一場集結全台室內設計相關的產官學界代表群集台北，以雷霆萬鈞之勢呼籲政府加速完成新增「室內設計技師」專技國考共同發起連署，籲請政府盡速重視台灣優良室內設計人才的軟實力，期幻化成另一個台灣之光於世界發光、發亮!

財團法人台灣建築中心董事長周光宙(中)，為第九屆理事長陳俊明(左)、第10屆新任理事長陳銘達(右)主持監交儀式。圖/傅秉祥

發起團體包括內政部為主管機關，轄下以「公司」為主要會員的產業界團體，以中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會為主辦單位，結合學界/台灣室內空間設計學會等共同發起，全聯會所屬的地方公會連署團體計有：台北市、新北市、桃園市、台中市、台中直轄市、台南市、高雄市、高雄新等「六都八會」，包括台灣省室聯合會等均參與連署。

前考試院考選部長/現任東吳大學副校長董保城(見圖，傅秉祥攝)於會中致詞表示，依「技師法」第4條：「技師之分科，由行政院會同考試院定之」，因此室內設計技師國考只要「行政院」和「考試院」兩院相關人員，訂定好執業範圍，研擬考試科目如何訂、如何考即可推動，支持室內設計技師列入國考項目。圖/傅秉祥

以「設計師」及「專業技術人員」為會員的協會及學會也投入支持，包括:中華民國室內設計協會、台灣室內設計專技協會、中華民國室內裝修專業技術人員學會。除此，設有室內相關科系的學校，以兩大「學會」為代表團體參與連署，分別為:台灣室內空間設計學會、中華民國空間設計學會、30所室內設計大專院校室內相關科系老師及學生等，一起參與於台北遠東國際大飯店2樓香格里拉宴會廳，舉辦全國聯合會「理監事交接」與「新增室內設計技師專技國考連署」的活動，展現室內設計空前的大團結，清楚凝聚增加國考訴求。

立委黃國書於會中致詞表示，每年自大專院校室內設計相關學系畢業的學生超過2,000人，但現行考試制度只能參加乙級技術士考照，將協助公會於國會推動室內設計技師國考早日完成程序，以彰顯大專畢業高材生應有的社會地位與價值。 圖/傅秉祥

全國聯合會新任理事長陳銘達表示，隨著經濟的快速成長、社會的進步與大眾對於生活環境品質的愈趨重視，室內設計領域近年的發展突飛猛進，對於我國經濟發展與文化創意產業的貢獻也與日俱增，室內設計專業教育正式走入國內的高等教育殿堂至今已有35載，每年大學以上畢業生（含碩、博士）約在2,000人以上，但在現行的「建築物室內裝修管理辦法」制度下，他們最多只能參加等同高職畢業學力之「乙級技術士」技能檢定考試，完全否定了室內設計高等專業教育的價值，也大大限縮了室內設計業的長遠發展。

行政院體育發展委員會委員/台北市政府市政顧問陳雨鑫於會中報告，109年12月25日在總統官邸不公開行程中，室內設計全國聯合會康文昌前理事長同行，由陳雨鑫代表室內設計產業向蔡英文總統請願，希望政府單位能關心且支持室內設計技師推動，蔡英文總統表示，她年輕的時候也是想過要室內設計師，會儘力協助室內設計產業推動⋯，當場表達正面訊息。圖/傅秉祥

內政部營建署於民國88年函復考選部之公文中即指出：「預計於『建築物室內裝修管理辦法』發布10年後（即民國95年）能過渡到由『室內設計師』執行裝修設計業務」；立法院於102年三讀通過的專門職業及技術人員考試法修正草案中，也列舉室內設計師等可辦理有關專門職業及技術人員之實質認定標準、認定程序等事項；行政院長江宜樺於民國103年也正式拍板推動「室內設計技師」制度，但此項政策至今仍未兌現。

中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會懇切呼籲政府，加速完成於專門職業及技術人員考試中新增「室內設計技師」類科，讓台灣眾多優秀的室內設計專業人才能藉由國家高等考試的試煉，以實力贏得不被低估的價值，社會、國家對此專業領域高階人才的肯定，才能引導室內設計產業朝向正面及正確的方向發展。

共好共榮!室內設計是一個真誠的合作夥伴/中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會第10屆理事長/陳銘達

從2020年1月初始，全球開始受苦於新冠肺炎COVID-19，疫情至今已經一年，在這個階段因為政治因素，臺灣在全球被孤立的狀況更形凸顯，4月底「Taiwan Can Help」的口罩開始援助全球，除了以實質的幫助讓國際認識臺灣的能耐外，同時訴求臺灣長期被孤立的困境。

為突破困境，2019年9月6日蔡英文總統即以「Taiwan Can Help」為標語，訴求「臺灣人可以讓世界變得更美好」，呼籲聯合國讓臺灣平等參與國際事務，用a true friend 「真誠的朋友」表達臺灣是世界不能缺席的一環。今天，2021年1月6日，全國室內設計產業要用同樣的訴求呼籲政府，室內設計在「國家考試」的位階之外也被孤立很久了!

自民國85年「建築物室內裝修管理辦法」公布實施，已經有近25年的等待，社會大眾稱謂的室內設計師，一直未能進入「國家考試」的範疇，無法正常的扮演完整負責的一份子，借用總統向國際訴求的話，一直以來，室內設計從業人員都是臺灣社會中扮演負責任、肯貢獻的一份子，我們希望在專技國考中能新增「室內設計技師」類科，讓室內設計的年輕人有憧憬、有目標，讓這個產業能健全完整的發展。

室內設計業希望和各種相關產業「共好共榮」，我們多年來與各種專業技師，包括建築師、結構技師、電機技師、消防技師、空調技師、營造業⋯⋯等合作無間，社會大眾帶來高產值及不可替代的附加價值，特別是未來生活趨勢超前佈局，在「高齡長照人性設計的鑽研」、「室內智慧化的導入」、「因應疫情室內設施的新佈局」⋯⋯等，這些「人類內部細緻化的設計」瞬息萬變，需要建立「專業分工」，提升整體競爭力，拓展大家的產值，建立「共好共榮」長期發展的機制，團結合作，才能創造「臺灣能讓世界更美好」的價值。

此刻，我們需要走到專業的舞台上，以更精緻、更深度、更寬廣的視野，和各個領域的產業攜手合作共創共榮；室內設計創意無限，是大有可為的產業，能為各行各業增加價值，為社會注入生生不息的活力，室內設計是一個真誠的合作夥伴，「室內設計技師」值得大家真誠邀請。

公平發展的高等教育與國家考試制度/台灣室內空間設計學會第八屆理事長、國立臺中科技大學室內設計系副教授、前系主任/藍儒鴻

國內第一所大專院校成立室內設計系至今已有35年，目前大專院校成立室內設計/空間設計相關系、所、組、學程、進修班共有32所學校，每年畢業的大學生約2000人。

然而多年來，這些受過室內設計高等教育的學子只能選擇考取勞動部乙級技術士證照做為專業能力的認證，但乙級技術士證照乃是設定在高工、高職畢業即具報考資格的定位，因此室內設計高等教育至今仍未有匹配的國家級證照，來彰顯「室內設計師」的專業能力和社會形象。相對室內設計領域的學子而言，建築或其它相關領域例如：土木、營造、空調、機電、景觀…等，這些領域的學子有完善的國家考試制度來協助其未來發展，無疑是幸福多了。

雖然學界攜手業界多年來持續呼籲政府重視室內設計高等教育的專業認證，希望設立室內設計專技人員高考的證照制度，讓年輕一代學子能夠看到未來執業發展的願景，但室內設計高等教育至今仍然被排除在專技人員高考制度之外。在2021年啟動的時刻，中華民國台灣正式邁向第110年的民主自由國家，公平正義發展應是我們的普世價值，也是所有在這塊土地上耕耘的人共同的驕傲，相信政府也願意提供一個讓各領域都能公平發展的環境。

身為一個教育從業者，著眼於學生未來進入職場的執業願景以及室內設計領域的長遠發展，懇請政府相關單位能夠聽到室內設計學子與教育界的共同心聲，能夠協助儘早設立「室內設計技師」專門職業技術人員高等考試類科，提供國內大專院校室內設計相關科系畢業學子未來公平發展的國家考試制度環境。

室內與建築設計的區分/莊修田

室內設計之核心職能相關專業領域與教育核心課程，一般被誤認與建築設計相近，其區分與業務範圍，確有其專屬不可替代性。

建築設計是為滿足建築物的建造目的而行之的設計，是以完成該建築物的基本使用目的，所提出建築殼體與相關設備系統整合的設計創作行為，其核心課程主要在敷地計畫、建築設計、結構系統、物理環境與建築法規等，是一種建築量體總體尺度的規劃設計作業。

室內設計則是在「建築物定案或完工後，針對其內部特定空間，依照其特定使用性質以及使用對象的需求，就該指定環境範圍所進行的量身打造裝修設計行為」。建築設計與室內設計兩者的作業內容與目的有尺度、時程、對象、需求等不同的明顯區分。

比較目前國內建築系與室內設計系主要課程內容清楚得知：建築專業教育的重心，是在建築物本身，以及建築物與基地的關係，就課程內容而言，建築設計並未涉及室內設計所聚焦的微環境規劃設所需的專業內容。

而室內設計教育，除了必須學習建築相關基本課程外，更需修習與人類生活行為更貼近的種種室內因子，如室內照明、色彩、材料、家具、人因工程、健康智能控制、以及各種使用類型（住宅、商空、辦公、展演等）之室內規劃設計等內容，兩者在基礎教育訓練，科目可能看似相似，但方向完全不同。

室內設計技師一旦成立，政府的委託得以回歸本業，制定適合於本業的簽證及審查辦法，讓本業發展得以健全的行使權利及義務。

職能專長與職業之區分/台北市室內設計商業同業公會第13屆理事長/江建平

室內設計業的蓬勃發展是在社會的強大需求下所產生的結果，是應現代社會需求的「專業」產業，這種趨勢是順應社會安全舒適與福祉所需，它不應被社會不公所阻擋，新增室內設計技師絕對有其必要性!

室內設計技師推動歷程已長達22年的歷史，從民國88年9月30日內政部營建署於函復考選部，指出：「預計於『建築物室內裝修管理辦法』發布10年後能過渡到由『室內設計師』執行裝修設計業務」開始，102年元月8日，立法院三讀通過專門職業及技術人員考試法修正草案，其重點有五，第一點就提到：「……如室內設計師、景觀技師及醫學工程師等，未來將可辦理有關專門職業及技術人員之實質認定標準、認定程序等事項。」

內政部於102年12月30日函送公共工程委員會，略以：「…新增室內設計技師確有其必要性，本部同意擔任室內設計技師目的事業主管機關，明定室內設計技師技術事項應由該科技師辦理。」是一大進展。

103年3月5日前行政院院長江宜樺也於院會中拍板，正式開展推動室內設計產業的技師證照制度，然而從103年-109年，室內設計公會經過漫長的討論準備工作，導致推展遲延及困難，直至目前答覆政府要求的答案又歷經漫長六年，我們希望這個活動能化解阻力，使未來的進程能夠加快。

啟動自行車環島連署活動/李仲立

為符社會發展及職業分化需求，維護及促進公眾對室內生活環境品質的要求，及導引室內設計產學界朝向健全與卓越發展，呼籲政府加速完成於專門職業及技術人員考試中新增「室內設計技師」類科，為此將於今年3月啟動自行車環島全國連署活動，第一階段將於1/6啟動新聞發佈會，第二階段將於3/19-26舉辦自行車環島全國連署活動，串聯全台室內設計裝修公會及大專院校共同簽署，第三階段預計於今年5月遞交請願聲明全國連署書至行政院。

自行車環島連署活動第一站將於3月19日從國立台中科技大學/朝陽科技大學出發，沿途經大葉大學、國立雲林科大、崑山科大、樹德科大、屏東科大、蘭陽技術學院、國立台灣師範大學、北科大、輔仁大學、中原大學、國立聯合大學、亞洲大學、逢甲大學(3月26日終點站)繞台一周。

室內設計學系畢業生的心聲/陳怡琳

隨著經濟的快速成長、社會的進步與大眾對於生活環境品質的愈趨重視，室內設計服務的專業也就越發重要

國家考試制度的建立，是為保障各專業工作者的權利與規範義務，台灣的高等教育中的室內設計專業至今已有35年，每年畢業生約在2,000人以上，但在現行的「建築物室內裝修管理辦法」制度下，我們最多只能參加等同高職畢業學力之「乙級技術士」技能檢定考試，完全否定了室內設計高等專業教育的價值，也大大限縮了室內設計專業的長遠發展。

做為一名室內設計專業的學生，我們希望能專業分工，透過國家專業技師的考試，成為服務業主提升生活品質的工作者，也藉此提升專業地位為維護業主權益及促進大眾對室內品質的要求，及導引室內設計相關學術、產業的教學研整合，懇切呼籲政府加速完成於專門職業及技術人員考試中新增「室內設計技師」類科。