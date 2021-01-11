第三屆品牌金舶獎徵件起跑

由中華民國全國商業總會與臺北市政府共同攜手舉辦的第三屆品牌金舶獎徵件起跑，本屆金舶獎分為「ESG管理績效」、「國際授權代理輸出」、「服務創新資本投資」三大組別，邀請符合台灣十兆可輸出服務業之產業報名進行徵選，即日起至今年3月31日受理報名，詳情請上品牌創新服務加速中心官網查詢：www.roccocbac.com。

全國商業總會副秘書長兼品牌創新服務加速中心執行長戴中興表示，在疫情突來衝擊和國際經貿波動下，面對總體環境的巨幅波動，市場需求與消費行為也有了很大的轉變，台灣品牌更需進一步提升市場獨特性、關聯性和相互性，並思考永續發展是國際熱門議題，台灣品牌積極轉型導入環保與永續經營的理念，力求品牌發展強韌的活躍性。

戴中興表示第三屆金舶獎針對國內十兆潛力品牌共同朝向「潮進亞洲、鏈接世界」為目標，同時多元化經營「服務業國際化的品牌服務生態系」，將臺灣服務業發展成為具有世界競爭力的亞洲矽谷生態系。

前兩屆品牌金舶獎得主表現非常亮眼，以第一屆第三兆健康醫療照護服務產業得主光動能生物科技為例，對免疫產業獨特敏銳性，積極投入生技研發獲得國際廠商青睞，讓業績逆勢成長；第二屆第六兆別時尚人文餐飲產業得主涓豆腐( 2752)，未因新冠肺炎疫情有所停頓，在疫情中的表現非常傑出，績效持續長紅，而且有擴張市場的計畫。就如品牌金舶獎的目的一樣，除了優化品牌的核心外，又有三金（借貸金、 授權金、 投資金）的加持，並以擴張國際市場為方向。持續存在於市場才能將品牌成長做大，成為永續的關鍵。

臺灣製造業在過去40年來，創造了台灣經濟奇蹟，國內製造業GDP佔30％，但服務業就業人口占臺灣總就業人口將近六成，中小型民生服務業以內需為主，受到總體薪資調漲受限，致使民生消費趨於保守，需重視服務業60％人口的生計，才能更有效率的翻轉我國經濟。

「品牌金舶獎」邁進第三屆，目的是要幫助臺灣服務業十兆產業輸出國際，賺全球的錢，協助品牌進入資本市場，提供三金資源（借貸金、授權金、投資金），讓品牌落地世界不再是單打獨鬥﹐而是以聯合艦隊的型態向國際出發﹐強化台灣服務業輸出國際量能。

主辦單位與會員代表及業者共祝第三屆品牌金舶獎徵選圓滿成功。圖／全國商總品牌創新服務加速中心提供

台北市政府近年來開辦各場以協助台北市企業育成為主的孵化創業基地，輔導成效顯著，然孵化育成後的更上一哩路，即是著眼加速並活化台北市服務業品牌國際化的能量，以爭取國際授權及取得資本市場資金做大經營實力，北市府與全國商業總會共同舉辦的2021第三屆品牌金舶獎﹐就是將服務業品牌加速輸出國際最有利的一場賽程盛事，更能提升台北市服務業品牌國際知名度。

品牌金舶獎在尋找與扶植服務業品牌優化的同時，也要重視輔導企業具備品牌化、在地化、科技化、數位化、資本化與國際化六化來支持品牌輸出國際的落地能力。我國服務業輸出國際的強項有十兆產業，每一兆產業代表著至少能創造出台幣一兆元以上的商機，而政府若能以服務業這十兆產業的方向去量身編制提供資源，對產業才能有最實質的助益。

服務業十兆分類為：第一兆手搖飲料產業（包含甜品、冰品）、第二兆三金產業（綠金蔬食、黃金烘培、黑金咖啡）、第三兆健康醫療生技照護服務產業、第四兆創新商模農業產業、第五兆跨境電商服務鏈產業、第六兆時尚人文餐飲產業、第七兆觀光休閒產業、第八兆AI科技整合應用產業、第九兆金融科技服務產業、第十兆服務業供應鏈等產業的商業模式。

品牌金舶獎賽程長達半年，由前國發會主任委員陳美伶領軍18位評審逐一檢視參賽品牌六化精神與內容，再決選出第三屆品牌金舶獎得主，最後勝出的業者可謂「選拔模範生系統」。

報名品牌業者歷經半年訓練、審核出具有全球認同的「國際血統」進軍世界各國，需歷經資格條件審查後再進入BP審查，入圍品牌須提出6分鐘roadshow簡報，凡經過金舶獎獲獎決選出的品牌，即能獲得到全國商業總會品牌創新服務加速中心（BAC）單位之推薦，向國發基金對接投資，亦將推薦予信保基金，取得最高新台幣1億元資金，保證成數最高九成五之融資額度。