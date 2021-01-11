海大技轉 助二代小分子褐藻醣膠升級

海帶、昆布等褐藻食材因具有高營養價值，經常出現在家庭餐桌上；而褐藻中看似黏稠的多醣提取物則稱作「褐藻醣膠」，在近年備受各界關注也漸成為醫學保健中的明日之星，「含金量」預估至少上看10億元。國家新創獎評審曾表示，海洋藻類透過系統技術，將有效成份小分子化有利於開發產品的標準化作業，不僅符合營養成份添加物的高需求市場趨勢，同時技轉產品應用範圍廣，使海洋藻類為未來重要的研發資源。

自2008年起，市場上的褐藻醣膠產品主要是以小分子型態為主。專研萃取、發酵及量化製程開發的國立臺灣海洋大學生命科學暨生物科技學系副教授黃培安，在歷時兩年，於2020年研發出「小分子褐藻醣膠高水溶性載覆技術」。並於2020年 8月與國內業者輕采國際有限公司簽訂「小分子褐藻醣膠高水溶性載覆技術」技轉合約。

二代小分子褐藻醣膠具備高水溶性技術，可達到即溶、發揮機能性的目的。圖／業者提供

黃培安副教授說明，完全可溶性的型態更能提升其吸收度及應用範圍，於是研究團隊先以超壓過濾技術，解決雜質沉澱問題，使其能完全可溶後，再進一步導入多孔化結構技術，使小分子褐藻醣膠順利逐層覆於載體上，便可利於水分子滲透其中，達到即溶，且充分發揮其機能性。

輕采國際以體察健康生活及實踐安全製造精神，成立品牌「研譯」（編按：從研發人的角色轉譯醫學研究，並應用於生活之意），堅持以符合國際標準PIC/S GMP製藥規格萃取及生產，推出「研褐-二代小分子褐藻醣膠」系列商品。

二代小分子褐藻醣膠（圖左）以海洋大學技轉的「高水溶性」為技術升級核心，可剔除一代，舊有技術下的多餘沉澱物（圖右）。圖／業者提供

研譯代表人表示，自有保健食品原料從原料的開發、生產進行管控，也僅和具有PIC/S GMP認證的藥廠合作。在技術研發上，研譯持續鑽研高可溶性、高純度高安全性製程量產褐藻醣膠之技術。而此次與海洋大學的合作更為研譯的創立打下良好基石。

代表人續指，有鑑於國內優秀生技工程人才需要團結合作，擴大臺灣生技產業的深度，盼透過產、官、醫、學、研，提供人才與台灣產業深耕鏈結管道，厚實台灣生技工程實戰力。了解更多研褐：http://bit.ly/2WS6Aw