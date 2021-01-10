武玄日月慈善會歲末送暖舉辦慈善餐會 關懷地方弱勢

在本著取之於社會、用之於社會及感恩回饋社會的理念下，由彰化縣政府、秀水鄉公所指導，彰化縣武玄日月慈善會與武玄日月宮、佐岡鋼鐵公司共同主辦，秀水鄉各村長辦公室、忠孝獅子會、千禧獅子會、日昇彈簧公司、忠堡工程行、秀傳醫院、彰化縣祥和志願服務協會等協辦，10日於武玄日月宮前廣場舉辦「秀水鄉關懷弱勢溫馨送暖」公益慈善餐會活動，邀請秀水鄉低收入戶一同共進午餐與欣賞精彩的歌唱、舞蹈節目表演，餐後並發放長者慰問金，期能為關懷、照顧秀水鄉弱勢家庭生活盡一份心力，希望在佳節來臨前能感受到人性的溫暖，並期盼創造和諧溫馨的社區生活。

彰化縣王惠美縣長辦公室主任柯呈枋（圖中）到場關心秀水鄉低收入戶。圖／陳仁義

餐會活動當天除了武玄日月慈善會現任理事長顏忠南、創會理事長施進興與秀水鄉低收入戶鄉親一同共餐外，彰化縣王惠美縣長辦公室主任柯呈枋、立委陳秀寶、彰化縣議員葉國雄、黃俊源也皆親自到場一起關懷秀水鄉的低收入戶家庭。

「秀水鄉關懷弱勢溫馨送暖」慈善餐會準備了豐盛餐點提供民眾享用，讓民眾在歲末寒冬感受到社會的溫暖。圖／陳仁義

「秀水鄉關懷弱勢溫馨送暖」慈善餐會準備了豐盛餐點提供民眾享用，讓民眾在歲末寒冬感受到社會的溫暖。圖／陳仁義

與餐民眾排隊快樂取餐，感受溫暖關懷。圖／陳仁義

主辦單位特別安排精彩的歌舞表演。圖／陳仁義

主辦單位特別安排精彩的歌舞表演。圖／陳仁義

主辦單位特別安排精彩的歌舞表演。圖／陳仁義

生長於貧困家庭，出生時因家貧請不起產婆，母親自剪臍帶出生的佐岡鋼鐵董事長同時也是武玄日月慈善會創會理事長施進興說，由於自己是出生在貧困家庭中長大的窮小孩，對於貧困帶來的無依無助與窮困無奈非常感同身受，在事業有成之餘，希望能貢獻點心力來協助幫助弱勢，回饋社會，因此成立了武玄日月慈善會與武玄日月宮，期盼幫助社區弱勢族群在物質與精神上能有所依助，並提供社區的馬興國小每年6萬元獎助學金，尤其，武玄日月慈善會也經常運送物資前進外地偏鄉協助關懷弱勢，對於喪葬、低收也會盡力提供協助，讓這些弱勢族群能感受的社會的溫暖與希望。

武玄日月慈善會理事長顏忠南（圖左）頒贈感謝狀給善心捐款贊助單位。圖／陳仁義

武玄日月慈善會理事長顏忠南（圖左）頒贈感謝狀給善心捐款贊助單位。圖／陳仁義

武玄日月慈善會理事長顏忠南（圖左）頒贈感謝狀給善心捐款贊助單位。圖／陳仁義

武玄日月慈善會理事長顏忠南（圖左）頒贈感謝狀給善心捐款贊助單位。圖／陳仁義

武玄日月慈善會理事長顏忠南（圖左）頒贈感謝狀給善心捐款贊助單位。圖／陳仁義

他並表示，希望透過舉辦關懷弱勢慈善餐會能達到拋磚引玉的目的，藉由「愛循環」讓更多慈善團體、民間企業成功人士主動持續投入社會的關懷、救濟活動，擴大照顧弱勢族群，共同創造一個祥和富裕的社會。

當天餐會活動為達到安全防疫的目的，活動從報到開始即全程要求配戴口罩，並加強宣導，用餐時採自助式專人夾菜，取餐時也須全程配戴口罩（除用餐時間），由於餐會在戶外區舉辦，座位也採取隔座梅花型坐法，擴大用餐時的距離，以求達到防疫之效。