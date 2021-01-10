台中南天宮10日首發牛年限量龍銀 民眾徹夜排隊期望取得好彩頭

為讓民眾於農曆年前可以求財求好運，台中南天宮關聖帝君廟特地於今（10）日早上10:00於大門口舉行「牛年首發龍銀」活動，共計發送1000份。前往排隊領取首發龍銀的民眾，不但遵守秩序、且每個人都戴上口罩，拿到第一個龍銀的魏先生，不畏霸王級寒流來襲，於前一天晚上即遠從高雄北上台中排隊，為的就是希望可以拔得頭籌，終於如願以償。

前往台中南天宮排隊領取首發龍銀的民眾，不但遵守秩序、且每個人都戴上口罩。圖／許俊揚攝

台中南天宮主委吳光雄表示，限量發放的首發龍銀，每年皆吸引上千民民眾擠爆台中南天宮，今年亦不例外。2020年各行各業因為新冠疫情嚴重影響經濟，都希望新的一年能夠賺大錢、身體健康、生意越來越好、事業順利，許多民眾於昨天晚上即到台中南天宮排隊等候領龍銀，希望取得好彩頭。

今天沒領到龍銀的民眾也不必失望，台中南天宮於農曆大年初一、初二、初三亦有龍銀發放，民眾可於該時間前往排隊領取。除此之外，適逢牛年，台中南天宮一樓後殿的「金牛」，有祈求健康、平安、富貴、長壽之意，民眾不妨前往試試，心誠則靈。

台中南天宮主委吳光雄親自發放首發龍銀予民眾。圖／許俊揚攝

台中南天宮供奉關聖帝君武財神，每年辨理補財庫的信徒年年增加。今年更因新冠疫情的關係，到台中南天宮補財庫與點帝君燈、財神燈、求發財金等的信徒為往年多出一倍，除了原有的十萬財庫、百萬財庫外，今年更推出了千萬財庫供民眾補財庫，希望民眾在新的一年都能財庫滿滿。

台中南天宮主委吳光雄與一樓後殿的「金牛」合影。圖／許俊揚攝

「補財庫」就是幫自己補庫添財，有許多人誤以為這就是祈求神明讓自己賺錢發大財的捷徑，其實，「補財庫」最主要的目的，就是讓自己減少錢財流失。希望事業順利、財源滾滾的人，透過補財庫或是借發財金、換發財金等方式讓自己財源廣進；而財源不佳、存錢不易的人，則可以透過補財庫的方式，讓自己不再錢財流失。

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