慧德科技 榮獲四項醫策會NHQA國家醫療品質獎

因應全球疫情的發展，除了口罩之外，手部衛生也受到全面的重視。慧德科技以獨特的AIoT技術，結合醫療的應用，發展出一套智能手部衛生防疫管理監控系統 (Automated Hand Hygiene Compliance Monitoring Systems, AHHCS)，並獲得2020年國家醫療品質獎防疫貢獻獎的殊榮。

手部衛生防疫管理監控系統獲得各界的肯定。台灣長期照顧感染預防暨控制學會於2020年11月29日舉辦的「面對疫情、迎向挑戰、守護未來」研討會中發表。慧德科技並獲邀參與由台灣臨床病理暨檢驗醫學會與台灣微生物學會聯合主辦「2020年台灣醫療科技展- 精準檢測主題館」展示創新科技與產品，且獲頒感謝狀。該系統初步應用於醫院檢驗科抽血櫃台，協助確認醫護人員乾洗手，以提高洗手遵從率，進而達到院內預防感染與控制。新書「新冠漫談」見證疫情的勇士們一書中收錄慧德科技專訪，該書由行政院政務委員唐鳳深度推薦。

慧德科技累積多年的軟體研發技術，深耕於醫療健康領域，2016年以臨床呼吸照護系統獲得第十七屆醫療品質獎，該產品為先進生理資訊傳輸系統_呼吸照護(Advanced Physiological Transmitting System_Ventilation, APTS_V)，其為呼吸治療師針對呼吸器依賴病患，所開發的臨床照護應用，即時性警報回饋，提高病人安全，同時協助完成電子病歷，AI預測病人脫離呼吸器時間。

2017年以智慧型輸液幫浦系統，榮獲第十八屆醫療品質獎，獲獎產品稱為先進生理資訊傳輸系統_輸液幫浦(Advanced Physiological Transmitting System_Pump,簡稱APTS_P)，該系統除了核對病人與用藥的正確性，也可同時上傳醫囑至幫浦，以及幫浦警報回饋給照護的人員，協助護理人員全程監測輸液的狀態。該產品協助彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院獲得2020年生策會SNQ 國家品質標章。

2018年以智慧型緊急醫療救護系統，榮獲國家醫療品質獎，慧德科技擁有醫療ISO 13485的認證，其研發的緊急醫療救護系統(iEMS)，也於台北市政府消防局高級救護隊全面使用，可連結救護單位團隊、醫院及119救護指揮中心，將所需之資訊，包括病患身分、12導程心電圖、血氧濃度、血壓、體溫等，即時傳輸至醫院急診室。讓急診室可以在病患到院前，事先得知病患生理狀態，對心肌梗塞病患到院的搶救有極大的助益。