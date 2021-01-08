中國醫藥大學校長洪明奇院士受邀東海大學發表專題演講 分享精準醫學的奧秘與樂趣

為為激勵大學生實現科學研究的夢想，中國醫藥大學校長洪明奇院士8日上午受邀東海大學理學院發表專題演講，分享自己鑽研對抗癌症的標靶治療到抗新冠病毒之精準醫學的奧秘與樂趣；他鼓勵有興趣投入科學研究的大學生「志向必高方有成」，在面對諸如新冠疫情引起的全球性公衛事件時，創新研發新型治療的藥物或是疫苗，便能拯救成千上萬的病患，這樣的世局也就印證了亂世出英雄！

洪明奇校長是世界知名癌症基因科學家，為推動跨校際學術交流，8日上午受邀東海大學理學院基礎科學館以「亂世出英雄–從抗癌到抗新冠病毒」為題發表演講，由理學院長楊定亞擔任主持人、受到王茂駿校長、王志立副校長、詹家昌副校長、林惠真研發長、顧野松副研發長等師長親切接待，洪明奇校長以深入淺出、幽默風趣的方式，分享從事生物醫學研究的奧秘與樂趣，吸引200多位師生到場聆聽興趣盎然，會場氣氛相當熱絡。

在紛亂的年代，往往讓很多英雄人物都綻放出了不一樣的光彩；洪明奇校長舉例說，新型冠狀病毒(COVID-19)疫情，全球的病例高達8638萬人，死亡186萬人，在此緊急公衛事件時刻，台灣被世界肯定是防疫的模範生，大學和研究機構在發展尖端醫療研究、解決重大醫學難題上，就扮演著重要的角色，有興趣科學研究的大學生千萬不要妄自菲薄，繼續進修充實自己，「天生我材必有用、志向必高方有成」，也讓自己生命更有意義。

在防疫的關鍵時刻，中國醫藥大學科研究團隊在洪明奇校長帶領導下，成為台灣第一個發表藥物研究成果，展現了高度機動力與充沛的研究能量。

洪明奇校長從三國演義的故事帶入演講主題，三國亂世，曹操《蒿里行》記述，白骨露於野，千里無雞鳴；說明戰時人民生活的困境，但是對於英雄好漢來說，卻是頭角崢嶸的時代。

「我們讓癌症變成歷史；」洪明奇校長表示，臺灣十大死因，癌症都是居首，從美國的統計數據來看，在過去40年癌症5年相對存活率，從50%的存活率變70%，而現代醫療科技進步日新月異，以現今癌症研究的發展，未來要再提高20%存活率，不再需要花40年的時間，就能實現人類遠離癌症的夢想。

中國醫藥大學是研究型大學也是生物科技研究平台，洪明奇校長鼓勵從事科研的老師與學生，把握在學校做研究的機會，彼此交流合作展現台灣科研實力，帶動台灣生物科技產業出現的「台積電」！