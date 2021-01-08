《新北市藝遊》1-2月號出刊

新北市政府發行的藝文訊息刊物《新北市藝遊》2021年1-2月號已經出刊，介紹12月份新北市各地重要藝文訊息，共發行2.5萬冊，搭配英文摺頁，陳列於大台北地區各捷運、高鐵站、藝文館所、圖書館及新北市各區公所，供民眾免費取閱。

本期重要活動包含：

2021台北國際書展：

一年一度圖書出版盛會，將自1月26日起，展開6天的閱讀嘉年華，今年在防疫新生活下，特以「樂讀好時光」為主題，舉辦線上X實體書展活動，文化部更推出史上首見的「TiBE購書抵用券」，農曆過年前，歡迎大手牽小手來到世貿一館，逛好書、買好書、過好年。

全國兒少陶藝獎：

為推廣並鼓勵全國青少年學生陶藝創作，鶯歌陶瓷博物館以「童話故事─東方傳奇」為主題，向全國青少年學生徵件，共徵集243組件參賽作品，經激烈評選後展出入選100組件，充分展現青少年豐沛的想像力與強而有力的藝術能量。除了展示學生的作品，現場還規劃「AR互動遊戲」，大小朋友可透過APP與虛擬年獸合照，來一張充滿年味的合照，歡迎大家到陶博館支持與鼓勵未來的陶藝創作家。

2021新北文化走春：

將在新北市博物館家族暨藝文館所歡樂舉行，今年特製專屬牛年的小禮品，只要春節期間到各館走春沾喜氣打卡拍照上傳即可得到，除此之外，大家每年最期待的紅包袋，也將換上最有特色的牛年，希望能透過紅包袋將祝福送至每個人手上。

以上活動及其他豐富內容可至《新北市藝遊》官網ntcag.ctu.com.tw或凌網、Pubu、Issuu電子書城，以及新北市政府文化局官網www.culture.ntpc.gov.tw查閱或下載。