台北必吃丼飯「初牛」擴展餐飲版圖 全新型態「炊炊豐」炊飯定食 進駐東區美食一級戰區

「初牛」稱霸北台灣！台北知名連鎖丼飯品牌「初牛」，以日式傳統料理精神力抗浮誇系丼飯。2021美食版圖再擴張！全新炊飯定食品牌「炊炊豐」首店落腳台北市延吉街，鄰近捷運國父紀念館站。主打順應四季、蓬勃新台味等特色炊飯定食搶攻上班族客群。高CP值組合兼具食藝巧思，力拼單月營收破百萬，有望帶動新一波米食新風潮。

「炊炊豐」首店位於台北市延吉街，整體店裝以台日式混搭質青風格呈現。座落醒目的轉角街口，特色外帶窗口吸引眾人目光。甫一入門，紅、綠相間的跳色吧台與結帳鐵件櫃檯為必拍打卡點。搭配開放式吧檯料理過程安心看的見。目標客群鎖定鄰近上班族及商務客，平均客單價為200-350元，座席區約20席，整體店裝不大，除內用客外也希望帶動外帶、外送商機。

「炊炊豐」炊飯定食外帶新商機。圖／炊炊豐 米食專門店提供

「炊炊豐」歷時一年時間投入菜色研發，以台灣好米黃金比例調配，搭配熬煮高湯及特殊炊煮技術，呈現食之有味、粒粒分明、香Q鬆軟的特色炊飯。開幕期間共推出四款炊飯；健康營養「紅藜麥炊飯」、扒飯之最「鹹豬肉高麗菜炊飯」、功夫手路菜「臘味青江菜炊飯」、異國風味「松露起司炊飯」。每款炊飯光吃原味就很對味，搭配十二款精緻主餐一共48種變化吃法，充分滿足喜歡多樣化及喜愛新鮮感的消費者。另一項主打特色「日式關東煮」，爐台上炊煙裊裊熱氣蒸騰，關東煮運用當令蔬果及主廚自製手工食材，傳統與創意兼具的烹調手法，搭配溫沙拉、漬物及手作豆花；「炊炊豐」緊密維繫消費者對於料理的美味嚮往。

受到疫情影響，民眾紛紛改變消費方式及用餐習慣，疫情掀起的外帶餐飲戰，「初牛」老神在在，原本就非常成熟的外帶模式及餐點多樣化、便利性，持平業績抗跌有成。透過市調發現，台灣人喜愛日式料理，在米食上的需求尤其倚重，上班族均衡飲食及健康考量，如何在一成不變的便當、較為油膩的炒飯中，開闢新商機，「炊炊豐」炊飯定食因運而生。

「獨家火柴盒、特色磁鐵胸章」等趣味贈品，預計掀起一波收集熱潮。圖／炊炊豐 米食專門店提供

「炊炊豐」於1月8至12日試營運期間，將採限量名額開放消費者嚐鮮體驗。1月13日起正式開幕，開幕期間1月13日至15日首三日祭出10元限搶活動，每日12：00與18：00二時段，前20名消費者可以10元購買「舒肥雞胸炊飯定食」1份。首三日第21名後消費者，可享「炊飯定食套餐」5折優惠。另有「獨家火柴盒、特色磁鐵胸章」等趣味贈品，預計將掀起一波收集熱潮。

炊炊豐 米食專門店 店址：台北市延吉街137巷2號 電話：02-2711-7357

營業時間：11：30-20：30 (開幕期間)

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