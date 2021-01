創新寵物健康科技管理服務正當道

2020年疫情爆發以來,國內外各大聚會及論壇一一取消,2021年1月6日於台南市舉辦的「第49屆獸醫師節暨動物防疫檢疫宣導會」,可說是這段期間以來最大規模的寵物產業盛會,現場聚集百名獸醫師及相關專家、學者共襄盛舉,反應出台灣寵物產業蓬勃發展與台灣獸醫師的專業卓越發展,更見國人對毛小孩與日俱增之關注及台灣防疫有成的珍貴。

社團法人中華民國保護動物協會理事長李朝全表示,「第49屆獸醫師節暨動物防疫檢疫宣導會」在疫情期間得以順利舉行,突顯新冠肺炎延長了人們居家的時間,讓更多人尋求毛小孩的陪伴,所以此次大會也同步發表各項寵物創新科技服務。像是精準醫學科技已被應用在毛小孩的照護,大多數毛小孩最常遇到的關節疾病,幹細胞再生醫學技術就可給予更有效的診治。因此本屆獸醫節上,由萬寶特生醫股份有限公司所發表的「寵物精準健康科技服務」,就引起與會獸醫師與專家學者的熱烈討論,獸醫師們都樂見將精準醫學新產品、新技術應用於臨床,以提升寵物醫療品質,並更有效照顧每隻寵物健康。

萬寶特生醫股份有限公司O’Pet是由國內上櫃公司樺晟集團(3202)投資之子公司, O’Pet,取義自Protects The Ones You Love With Authentic Cure & Care For Pets,家中同樣有毛小孩,並從事醫學科技研究多年的萬寶特總經理熊思愷博士表示,因有感於毛小孩是人類的另一位家人,寵物衰老後好發疾病,治療不易且所費不貲,所以組織專業醫學科技團隊,採用現代科技結合人性化照護來關懷毛小孩,其「客製化專屬的寵物健康管理服務」,包含精準檢測提供飼主了解毛小孩實際身體需求,以進行正確預防保健維護毛小孩健康,還有創新的再生醫學科技,可利用幹細胞技術服務,解決常見毛小孩關節疾病等問題。

曾是台灣國防役第一屆獸醫官的朱明泉醫師當天也在現場,他向記者表示,20多年的診斷治療過程中,他經常得面對難以治癒的毛小孩,因為毛小孩不會喊痛,發現健康有問題時,往往都已很難治癒。並且過程中,不只毛小孩得忍受痛苦的治療過程,對飼主更是身心靈的雙重折磨,獸醫師也陷於救還是不救的天人交戰之中,所以如果萬寶特生醫所提供的寵物精準健康科技服務,可以幫助獸醫師在面對飼主與毛小孩,有更多的專業數據參考、提供更有效的醫療,朱醫師認為對獸醫師、飼主和毛小孩來說,是很大的福音,尤其是在後疫情時代,毛小孩的陪伴顯得更為重要,他相信所有飼主們都期許研發更多有助毛小孩的創新服務,降低遺憾發生率,讓這份幸福更長更久。