阿基師走入新社區教媽媽做年菜 淡水福容年菜外帶業績水漲船高

春節除夕訂不到位，改選購飯店推出的外帶年菜是在家圍爐最佳方案。淡水福容飯店即日起請出當家行政主廚阿基師，以走入社區發揮親民接地氣的風格，教婆媽們做年菜，同時也推廣自家飯店的外帶年菜，帶旺業績。

據了解，受惠於淡海輕軌延線通車及房價親民，淡水地區的房市交易暢旺，淡海新市鎮與周邊建案交易熱絡，飯店業者嗅出商機。淡水福容飯店總經理戴瑞宏表示，由於中國人傳統習慣於農曆過年總會有一波入厝潮，今年又因疫情無法出國，春節除夕的圍爐宴席預訂早早就爆滿，目前後補已超過100位，即使大年初一至初五，飯店的獨立包廂、阿基師茶樓等訂位情形也都超越往年；自助餐甚至加開中午場，以因應春節民眾用餐的需求。

除了這樣，業者腦筋動的也快，據了解，淡水福容飯店的館內至館外都動起來，推出的年菜外帶項目更首度打破只在除夕當日取餐的行規，今年可從除夕至大年初四、天天都可取餐，目前訂單已比去年成長2成，詢問度持續飆升。此外，不再只是等客人上門，淡水福容主動出擊，特別力邀剛從型男大主廚退役的阿基師，參與走入社區教媽媽做年菜的企畫，並推出只要揪團訂年菜，就可享有免費外送到社區的服務，吸引許多社區媽媽的熱情參與。大家對於能看到阿基師本尊，又能學做年菜，超級滿足，預料可再使飯店年菜業績成長不少！