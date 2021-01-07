交通部攜手產業 推動交通數據生態系跨界合作

交通部長林佳龍1月6日於交通數據流通服務頒獎暨展望論壇中表示，交通大數據產業是交通部推動交通科技產業會報中重要的基礎，此次除透過交通數據流通服務獎感謝過去提供優質資料的公部門夥伴，同時藉由交通數據生態系共享媒合平台啟用，導入私部門充沛豐富的數據資料，擴大建構「運輸資料流通服務平臺」，打造全方位運輸資料流通的新藍圖，推動交通數據生態系跨界合作。

交通部表示，交通大數據產業是林部長到交通部後積極推動的科技產業會報中重要的基礎，在完整的流通機制及良好的資料品質之下，各界交通部門數據已逐漸在各行各業廣泛應用，未來交通部將以「交通數據資料市集」概念，進一步擴大建構「運輸資料流通服務平臺」，透過一站式服務打造全方位運輸資料流通的新藍圖，進行跨域跨界資料協作，利用公私資料融合，誘發出更大的數據價值，共創交通數據生態系，邁向智慧國家、智慧城市新願景。

交通部過去四年來積極推動開放資料數位化，協同公共運輸管理機關與國內技術系統整合廠商，共同研商訂定跨運具公共運輸旅運資料標準並建立「公共運輸整合資訊流通服務平臺」，系統性綜整交通部主管之公路、軌道、航空、航運、觀光、氣象、自行車、圖資等與民眾生活密切相關的歷史與即時資料，採用國際四顆星開放資料標準格式對外開放應用，截至109年12月已累積超過1,700個加值單位、累計介接次數超過44億，交通部身為公部門交通數據金礦最大的收納者，未來將著眼公私部門數據的跨界整合與運用，透過交通科技產業政策之推動，結合產業的活力與創意，帶動數據產業的無限商機。

交通部深信唯有透過交通數據基礎建設之不斷強化，並建立交通數據的統一標準與開放應用，才能做好國內跨區域、跨單位、跨系統、跨運具之交通資訊整合與串連。所謂Open Data Next若能結合私部門資料，在ICT、5G、IoT、AI及車聯網等科技快速發展趨勢下，下個世代智慧城市在各項應用不斷的溝通，所孕育而生大量的資料即為城市治理的依據，使政策可以更即時貼近民眾的需求。

交通數據生態系共享媒合平台已完成雛形平台建立，邀請中華電信、遠傳電信、資拓宏宇、勤崴國際、台灣大車隊、TomTom、資策會、景翊科技、研鼎智能、宏碁智通、Gogoro等11家廠商共同加入，期待藉由政府部門與產業界於數據產業跨界合作，擴散數位治理並做為產業服務創新應用加速器，讓國人擁抱更精緻化之數位服務價值。