您家寶貝知多少？上古藝術年度歲末古玩鑑寶活動，開跑囉！

又到歲末年終時候，位於台北市建國南路的上古藝術館，即日起舉辦「歲末送寶，您家寶貝知多少？」的鑑寶與交流活動，可以開始報名喔!!並將在1月23日(周六)下午2:30舉辦古玩鑑寶，於1月30日（週六）舉辦古翫交流拍賣會。

上古總監陳虹安說，每年到了歲末年終的時候，總會聽到一些家中珍藏的寶貝，被不了解的家人當作雜物丟棄。為了不讓這些不捨與遺憾重演，上古特地舉辦古玩鑑寶及交流拍賣會，除了希望藉由年終整理出清的時候，把一些前人或者長輩們所珍藏不知價值多少的寶貝重見天日，再現古翫風華外，當然，更希望透過交流拍賣活動，讓寶貝們能有新的傳承與歸宿。

擔任本次活動古玩鑑定及拍賣官的上古館長李立民也表示，古翫的價值並不在於價格的高低，而是在於一份傳承的感情，那份對於前人、長輩流傳下來濃濃的緬懷與感念，睹物思人，沒有什麼事物會比這樣的思念更有價值。所以，上古在年終舉辦這次的活動，就是要家裏擁有古翫寶貝的好朋友們、長輩把玩它們時的點點滴滴，那份超越價值及價格的感動。

上古藝術館熱忱歡迎家有寶貝以及想要古翫挖寶的好朋們，大家共襄盛舉，通通帶到上古來，讓上古的專業團隊給你們滿意的回覆與答案。再次提醒別忘了，1月23日及1月30日大家一起到上古藝術，上古等你們！

鑑寶預約專線：02-27315850。(地址：台北市建國南路一段160號，忠孝東路口，捷運新生站三號出口附近)

上古國際藝術官網http://www.sogoart.com.tw