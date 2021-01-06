廣播界名人孫國祥琉璃畫與詩創作 13至24日高雄市文化中心隆重展出

廣播界名人的好事聯播網副董事長孫國祥，近年浸淫琉璃畫創作，深獲藝術界的肯定，並將於1月13至24日於高雄市文化中心以「打開畫匣子－美術在高雄」及「詩情‧琉璃心～穿越時空的愛戀」主題隆重展出。孫國祥的創作讓閱讀者能飽讀詩中有畫、畫中有詩的浪漫感受，是一場南台灣難得的藝術饗宴。

全台擁有五家廣播電台的孫國祥，以「孫吳」之名在全台廣播電台界創出名號，中山大學企管所畢業，二十六年前從台北南下高雄，從高雄一家電台擴展到五家的聯播網廣播集團，不但收聽率全台第一，業績也是第一，身兼主持人、詩人、作家、畫家、舞台劇演員等人生相當精彩。

孫國祥同時也是多產作家，經典著作如：2019年3月上市的《魅幻人間》小說、第10本新書《孫吳也西遊記～西班牙詩抄一百首》等。其中《孫吳也西遊記～西班牙詩抄一百首》第一刷2,000本，新書發表即賣出一千本以上。

孫吳於76歲開始學習琉璃畫，自第一幅作品「淡海暮色」起，至今完成了一百多幅幅畫與詩。

一般而言，琉璃作品需經八百度窯燒後，方能見真章，但窯變是不能預料的。孫吳也首先用釉料在玻璃上把理想中的景色盡出，放入窯中初燒，作品果然大失所望，原本期待蔚藍大海的色澤竟然是紅色的，於是在死馬當活馬醫的心態下，再度執筆，換顏料在原來的作品上再重製，竟然皇天不負苦心人，再製後的琉璃作品是出意料之外的滿意，孫吳也因此廣生信心，正式邁向琉璃創作之路，陸續完成了一百多幅作品。

從失敗到成功的創作歷程，對孫國祥而言，年齡及挫折反而是邁向另一個春天的催化劑，因此他感謝所有周遭的人「正能量」的祝福。他這種越挫越勇及活到老學到老的精神，值得社會大眾學習。