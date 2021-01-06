新春咖啡禮盒背藏”牛市大吉”超有創意

知名品牌等一個人咖啡推出2021年新春限定產品「牛柿大發濾掛式咖啡禮盒」，鎖定金融界客戶，包裝設計上選用今年生肖牛及取「市」諧音的柿子，象徵「牛市」發紅包，整體發想極具創意，是春節咖啡禮盒的理想首選。

根據統計，台灣有近四成民眾天天一杯咖啡，工作的繁忙及壓力，使咖啡早已成為上班族必需品。等一個人咖啡濾掛式禮盒採用中深烘焙的「黃金曼巴」，包含了在火山土壤中孕育成長的曼特寧豆，其味香醇、富有層次，帶焦糖甜；搭配巴西豆溫潤順口、有紅糖甘、堅果可可香氣的後韻。整體注水沖煮隨熱氣散出的焦糖撲鼻，入喉柔順不苦澀，是喝了會回甘好味道。

掛耳咖啡包主視覺以大紅包裝印製「發」字主體，象徵新年發財、發紅包，再兼以奔騰金牛與紅柿呼應今年生肖及牛市之意，預祝新的一年多頭市場，尤其台股屢創新高，新的一年當然希望股市持續增溫。當初設計理念一曝光，儘管商品尚未上市，已有不少從事金融業民眾紛紛敲碗詢價及打聽開賣時間。

至於品牌質把關上，等一個人咖啡也相當注重，耳掛包採用日本原裝進口不織布濾袋、無紙漿味，通過SGS檢驗合格，且沖泡時流速穩定，就算忙碌上班族，邊沖咖啡邊看電腦，替自己沖杯好咖啡是再簡單不過的事。而在盒包裝上，透過紙盒結構設計調整，達到紙量減半，為環保盡一份心力。

等一個人咖啡每年為超過十萬名顧客沖煮、提供美味咖啡，而年年推出的新春限定禮盒，更是所有喜愛濾掛咖啡老饕們最期待的商品之一。今年重磅推出牛柿咖啡禮盒，除了有祝福股市長紅、多頭市場之寓意，高品質的咖啡，與每盒10入定價350元的中階價格，整體而言，實用度與紀念價值兼備，送禮自用都適合。

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