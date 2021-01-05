打造吉安鄉青年能量平台 鄉公所於福興買菸場域釋放創新創業協會青創能量

福興買菸場由過去的閒置空間在108年間整治活化館舍完成，游淑貞鄉長藉連結社區、挹注青年社團力量加入，並簽訂讓花蓮縣創新創業協會加入活化青創平台與買菸場管用協力工作，正式成為青年創業輔導基地。另為提升服務品質、強化館場多功能使用，吉安鄉公所客家事務所也進駐買菸場執行辦公協助，未來後備軍人輔導中心與地方社團將陸續增進，力將吉安鄉買菸場成為孵育青年創業發展以及地區服務的新基地。

由花蓮縣創新創業協會認養後的青創新基地「福興買菸場」，日前也由該協會邀請國際同濟會台灣總會花東區會結合吉安鄉公所舉辦「議事E化教育研習」活動，廣邀花東區青年朋友報名參與，期望透過研習課程培養青年參與公共事務並開拓國際視野外，同時也開啟青年交流平台，活化吉安買菸場的公共空間。

主辦單位歷年曾多次辦理相關研習活動，但今年首度將課程移師至吉安鄉福興買菸場，邀請六位外縣市專業講師帶給會員及地方鄉親充實的議事及E化課程，包括人民團體法規、會議主持用語與技巧、社會團體選舉與罷免、Google語音助理、語音記事、Google智慧鏡頭、手機APP應用、FB建立及網站操作等，掀起地方學員們學習熱潮，超過50位小型企業和地方青年領導人在繁忙的生活中特來聆聽學習，透過研修提升自我能力。

國際同濟會花東區主席黃啟源亦是創新創業協會重要的幹部，他特別感謝吉安鄉長游淑貞重視青年平台鋪陳，為花蓮的青年、青少年甚至是未來的鄉親建構教育訓練室，就安排在吉安買菸場這個創意的空間，作為創業協會與社會連結的重要窗口。未來創業協會與同濟會將善用鄉長美意，會持續在吉安買菸場規劃各項研習、培訓課程、教育訓練及參訪交流等活動，也會將全國資源帶入吉安鄉，一個完全沒有城鄉差距的連結與地方共生共榮。

游淑貞感謝國際同濟會台灣總會花東區與創新創業協會會員們的協力，藉由各項活動推展和研習點亮買菸場域能見度，提高公務部門建設場所的活化使用率，更也結合地方族群融合共榮的附加意義。她表示，買菸場是客委會補助給地方呈現文化篳路藍縷的文史區域，其中青年創意教室也是在營建署推展人才東移青創經費補助中建設完成，結合兩項全新的建設基地，今得與在地青年們凝聚打拼力量、開啟青創基地、共推場域活化，結合青壯年能量從公部門出發，開啟地方人才資料庫，為青年發展尋求定位，盼帶動青年回流，協用青年思維與創新為吉安奠定多元基礎發展。