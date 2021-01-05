育達科大「感恩聖誕、歲末祝福」境外生歲末佳節關懷活動

育達科技大學向來非常重視境外生在台學習與生活照顧，年前歲末由新南向計畫辦公室與研發處國際中心共同攜手辦理「感恩聖誕、歲末祝福」境外生歲末佳節關懷活動，學校約200名來自越南、印尼、菲律賓、馬來西亞、及緬甸等國的外國學生一起參與，感激之情溢於言表。

本次歲末關懷祝福活動除黃榮鵬校長親自主持，同時邀請到龍清勇副校長、姜德剛執行長、公共事務中心陳進喜主任、多遊系張鴻騰主任、行銷系許竹筌主任、資管系黃兆武副主任、行銷系劉典嚴老師、洪可銘老師、餐旅系陳慶麟老師、彭金堂老師等師長及研發處國際中心與新南向計畫辦公室全體同仁，一同共襄盛舉。

活動由黃榮鵬校長扮演聖誕老人率領師長們開啟祝福列車，到各境外生班上，祝福師生平安快樂，並送上耶誔禮物，傳遞對境外學生的祝福與期許，讓身在異國的學子們感受師長的關懷，提前歡聚度過溫馨愉悅的聖誕佳節，學生感激之情溢於言表，滿室溫馨氣氛。此外，育達科技大學同時在綜合大樓前裝置一棵美麗的聖誕樹，讓境外生感受到聖誕節氣氛，增添溫馨浪漫的氛圍。

黃榮鵬校長表示，為解外籍學生思鄉之情，每年定期舉辦節慶活動，包括端午節、中秋節，以及歲末年節活動，尤其在歲末年節特別重視。因2020全球疫情肆虐，由於政府精準的政策、一線醫護人員的努力、以及全民配合的力量，不只台灣學生，更讓疫情間在本校讀書的國際學生安心，也表達對台灣及學校抗疫政策與措施的信任，期許台灣在疫情間對國際生的正面形象，能種下未來境外生招生的發展。