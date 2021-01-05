《講座活動》網路世代中的文化衝擊與蛻變 踴躍報名

近年來網路普及與智慧型手機的問世，每人每日要處理的資訊量比起二十年前要多出五倍，人們共享相同的平台，轉瞬間取得信息，文化疆界就此被打破，人文思潮在科技洪流下遭遇強烈衝擊，許多傳統價值正逐步凋零。通訊發達本該使溝通更為順暢，然近年來海內外瀰漫對立氛圍，同溫層效應讓意識形態之爭凌駕，台灣本該是自由民主的聖地，關懷同理的文化卻被個人主義取代，對意見相左對象更缺乏包容，社會間越來越傾聽不見彼此的聲音。

雲端時代到來，社會傾向講求速度與效率，堅守核心價值被淡忘漠視，群體、環境互助共榮景像不復存在。台灣科技和創意實力可擠身全球前端，何以在文化輸出上不如鄰近韓國般，能藉由影視、娛樂產業走向國際?又如今網紅當道，賺取點閱率成為主流，資訊傳遞間，任何人都有被誤導的可能，試想這樣的情形惡化下去，會產生怎樣的偏見與誤解?科技發展本是為了增加生活便利性，我們卻因此忘卻閱讀思辨賦予的心靈成長與文化薰陶，多久，未能靜下心閱讀一本好書呢?

我們正處於資訊多元卻人文斷層的茫然中，但無論哪個世代，都渴望蛻變並掙脫束縛，尋求立足的根基與方向。愛德華·薩伊德曾說: 「知識分子是一位面向權威、運用語言說出真話的作者。而他說出真話的方法是爬梳另類資源，打撈湮沒的文件，復原被遺忘或被抛棄的歷史。 」，建立專業並獨立思考能力勇於迎接轉變，關懷並付出行動參與社會進步與改造，是這世代公民肩負最重要的課題。

時間：2021年01月22日（五） 下午1：00-5：00

地點：台大社科院三樓 梁國樹國際會議廳

議程 ：