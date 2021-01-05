《講座活動》網路世代中的文化衝擊與蛻變 踴躍報名
近年來網路普及與智慧型手機的問世，每人每日要處理的資訊量比起二十年前要多出五倍，人們共享相同的平台，轉瞬間取得信息，文化疆界就此被打破，人文思潮在科技洪流下遭遇強烈衝擊，許多傳統價值正逐步凋零。通訊發達本該使溝通更為順暢，然近年來海內外瀰漫對立氛圍，同溫層效應讓意識形態之爭凌駕，台灣本該是自由民主的聖地，關懷同理的文化卻被個人主義取代，對意見相左對象更缺乏包容，社會間越來越傾聽不見彼此的聲音。
雲端時代到來，社會傾向講求速度與效率，堅守核心價值被淡忘漠視，群體、環境互助共榮景像不復存在。台灣科技和創意實力可擠身全球前端，何以在文化輸出上不如鄰近韓國般，能藉由影視、娛樂產業走向國際?又如今網紅當道，賺取點閱率成為主流，資訊傳遞間，任何人都有被誤導的可能，試想這樣的情形惡化下去，會產生怎樣的偏見與誤解?科技發展本是為了增加生活便利性，我們卻因此忘卻閱讀思辨賦予的心靈成長與文化薰陶，多久，未能靜下心閱讀一本好書呢?
我們正處於資訊多元卻人文斷層的茫然中，但無論哪個世代，都渴望蛻變並掙脫束縛，尋求立足的根基與方向。愛德華·薩伊德曾說: 「知識分子是一位面向權威、運用語言說出真話的作者。而他說出真話的方法是爬梳另類資源，打撈湮沒的文件，復原被遺忘或被抛棄的歷史。 」，建立專業並獨立思考能力勇於迎接轉變，關懷並付出行動參與社會進步與改造，是這世代公民肩負最重要的課題。
- 時間：2021年01月22日（五） 下午1：00-5：00
- 地點：台大社科院三樓 梁國樹國際會議廳
- 議程 ：
|時間
|講題
|講者
|12:30-13:00
|報到
|13:00-13:10
|開幕
|余範英 （余紀忠文教基金會董事長）
|13:10-13:20
|引言
|林聖芬 (清華大學副校長)
|13:20-13:50
|關懷的倫理與公共文化 (道德進步/人本主義/關懷/反思包容)
|錢永祥 (中央研究院副研究員)
|13:50-14:20
|貫徹王道精神，堅守一生價值 (王道精神/企業核心/隱形實力)
|施振榮 (智榮文教基金會董事長)
|14:20-14:50
|科技人文融合共造願景 (科技/通訊與溝通/中華人文/洞見與理解)
|呂學錦(中華電信前董事長)
|14:50-15:10
|中場茶敘
|15:10-15:40
|新興媒體跨接世代找回初心 (新聞素養/速食文化/社會關懷)
|何榮幸 (報導者文教基金會創辦人)
|15:40-16:10
|文化與商業拔河，重塑生活態度 (人文價值/閱讀素養/地方交流)
|詹正德(有河書店店主)
|16:10-16:40
|綜合對談
|16:40-17:00
|觀眾提問
- 請於1/20前回覆您的姓名/服務單位(職稱)/聯絡方式/參加人數，以利安排聯絡人:02-2306-5297*307黃小姐、306陳先生、308賴小姐傳真:02-23067783 電子信箱:anyahuang@yucc.org.tw
- 網路報名綱址：https://reurl.cc/14yZMW
- 更多活動訊息請至余紀忠文教基金會