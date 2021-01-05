原住民族委員會「109年度輔導精實創業成果交流會」12/30盛大舉行

百萬創業夢，在地原鄉心。原住民族委員會「109年度輔導精實創業成果交流會」於12/30盛大舉行，由原民會夷將‧拔路兒Icyang‧Parod主任委員親臨致詞，並致贈專屬紙映畫給20家新創企業。

活動由今年獲選的武代有限公司，以強悍有力的泰拳專業格鬥表演拉開序幕。現場同時展示20家新創企業各類的原住民族文創商品、農特產品及相關衍生性實體展品；另活動伴手禮「原民風織帶幸運魚吊飾」亦由今年獲選的心藝術文化創意有限公司製作。

夷將Icyang主委表示，原民會輔導精實創業計畫累計至109年，已成功輔導120組新創企業，且族人觸及之產業越見多元。本屆20家新創企業商品內容除涵蓋農業、戶外體驗與部落遊程外，並擴及畜牧養殖、運動專業訓練、織料設計、線上文化課程及影視產業等，例如，致力白玉蝸牛養殖與契作的「宏成農品有限公司」；打造花蓮首間國手師資泰拳格鬥訓練場的「武代有限公司」；透過影像記錄原住民族口述歷史的「甲古棧文化創意有限公司」；運用線上地理課程及實地文化旅學，打破學習框架的「瓞畝原地文教股份有限公司」。此外，具青年返鄉符合地方創生精神的「仁心茶業有限公司」、專營咖啡豆烘焙及銷售的「露碧依有限公司」亦為本次輔導的對象。

夷將Icyang主委進一步表示，原民會將持續在族人創業的路上扮演最強的支持力量，陪同族人一起創業、實踐夢想，共同打造原住民族企業多元、自主、創新的友善就業環境，使原住民族企業更具競爭力。另原民會藉由原住民族綜合發展基金，持續提供原住民族新創企業多元融資管道，於提供企業營運資金協助的同時，與族人一起實現原住民族產業生態圈的願景，及開創原住民族產業價值的無限可能。