新年新希望 亞航公司喜迎2021年首架民航機進廠維修

新年新希望，亞航公司(2630)喜迎2021年首架民航機進廠，為新年度民航機維修業務揭開序幕。

2021年第一季，亞航公司民航機維修產能已滿載，包括俄羅斯、日本、韓國等將有飛機進廠維修，亞航公司亦將持續爭取第二季後的維修訂單。在政府／軍用機及附件維修業務穩定發展、民機業務逐漸回溫下，亞航公司樂觀看待2021年營運。

2020年全球航空業受COVID-19 影響，國際客運量急凍，亞航公司管理階層未雨綢繆、提前規劃擴大政府/軍用機及附件維修業務，以補民用機業務不足，因策略調整得宜，2020年1~3季仍創造EPS 0.27的獲利，並完成「航空維修訓練中心」 經民航局能量申請五階段審查合格授證及獲得空勤總隊「UH-60M型黑鷹直升機隊委商管理及維修案」等重要里程碑。

相較各航空公司受疫情影響大多處於虧損狀況下，亞航公司於2020年配合政府政策，不裁員、不減薪、不放無薪假，公司員工配合人力調配，減少人員閒置，展現公司全體人員上下一心，共度疫情難關之決心。

值得一提的是，時序進入2021年，雖然疫情依然嚴峻，國際旅運仍然萎靡不振，但各國國內航線持續運作，飛機仍有維修需求，亞航公司係以完善的服務、合理的價格及良好的品質深獲客戶肯定，疫情期間雖入境台灣須居家檢疫14天，仍有客戶願意配合防疫政策，持續將飛機送進亞航公司執行維修。

亞航表示，俄羅斯Aurora航空為亞航公司長期客戶，每年均遠從庫頁島將飛機送進亞航公司維修，即使在疫情下，2020年仍有4架進廠(A319及Dash-8各2架)，2021年1月3日首架飛機Dash-8 RA-67254號機飛抵亞航台南廠區，上半年亦將有多架飛機進廠接受亞航專業維修。

亞航指出，展望2021年，隨著疫苗上市，疫情衝擊可望逐漸降低，航空產業將隨之好轉，亞航公司將俟機爭取更多民機維修業務，亦將持續提昇政府/軍用業務產值，增加營收及獲利，在疫情影響的不景氣中，開創航空維修業務的一片藍天。