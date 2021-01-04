宏泰人壽回饋社會不遺餘力 獲金管會頒獎肯定

宏泰人壽一路走來，深耕在地，秉持「穩健、誠信、關懷」的理念，用心經營金融保險專業品牌，珍惜每位保戶的託付，提供專業財務規劃，讓保戶在人生的每個重要時刻都能無後顧之憂。在追求企業穩健成長的同時，宏泰人壽更積極實踐企業社會責任，長期關注偏鄉兒童教育、環保及弱勢族群，期許將愛與關懷精神，散佈到社會各個角落。

自開辦微型保險以來，宏泰人壽就希望能夠透過小額保險，幫助更多社會基層最需要幫助的人。自104年至今，宏泰人壽微型保險累積承保保戶超過1500人次，累積保額逾新臺幣6億元。宏泰人壽針對弱勢民眾個人、家庭及團體需求，推出宏泰人壽微型傷害保險及宏泰人壽團體微型傷害保險，並開辦小額終老保險，要保障弱勢族群不致因意外導致經濟陷入困境。宏泰人壽開辦至今不僅與財團法人一粒麥子社會福利慈善事業基金會合作，針對偏鄉孩童需要的保障予以補足；更積極與嘉義縣六腳鄉公所聯繫洽詢，提供他們所需的保障，將微型保險由台灣東部傳遞至台灣南部，保障了社會各角落需要幫助的人。未來宏泰人壽也會繼續努力，矢志為更多弱勢族群及需要的人建立保障。

宏泰人壽總經理湯維華(右)日前出席109年度保險競賽獎，獲頒「辦理小額終老表現優良」獎狀，並由金管會副主委許永欽親自授獎。圖：宏泰人壽提供

由於上述持續進行不間斷的努力，宏泰人壽總經理湯維華日前出席金管會主辦的109年度保險競賽獎，獲頒「辦理小額終老表現優良」獎狀，並由金管會副主委許永欽親自授獎。努力實踐普惠金融、積極落實公平待客的宏泰人壽不僅在微型保險及小額終老項目上努力經營、提供弱勢族群需要的保障，在其他社會大眾看不見得角落，宏泰人壽同樣將公平待客內化為企業文化，提倡員工銘記在心，並且創造機會積極作為。

宏泰人壽致力於公平待客，由董事會階層積極建立公平待客核心價值，並且確保保險商品與服務能夠滿足客戶的真實需求、以及建立多元、即時且無障礙的服務管道；宏泰人壽也成立了「公平待客促進委員會」以及「公平待客工作坊」，搭配完整的申訴管道與處理承諾，要讓顧客感受到宏泰人壽要將公平待客做到最好的決心與誠意。