中堅輩水彩畫名家陳榮和 作品於台南市美術館展出中

台灣第一代本土學院派養成的中堅輩水彩畫名家陳榮和，水繪台灣作品即日起至2021年1月17日止，在台南市美術館1館展覽廳A舉辦陳榮和的藝彩人生作品展出。

陳榮和的作品曾入選省展、台陽展、教員展，作品自1973年起連續11次入選日本水彩畫會，並在東京都美術館展出，台北市立美術館、高雄市立美術館都有收藏他的作品.

策展人陳意欣表示：這次作品展出風景畫多半描繪令人讚嘆的美景，而1950年師大美術系第一屆畢業的陳榮和，除了名勝古蹟，也鍾愛偏鄉陋巷庶民生活的街景，可作為見證當年經濟起飛地貌的變化。他一生堅持水彩創作六十多年，早期作品輕淡明亮，有石川欽一郎和藍蔭鼎的影子；中期混合透明和不透明水彩，色彩筆觸漸趨強烈厚重。他善於營造亂中有序的主題，以細碎的短筆富麗的色彩，表現亂而充滿生命力的菜市場路邊攤港口工地及工廠，他加入黑墨粉彩鉛筆炭筆黑色簽字筆的勾勒，就像一個老頑童玩著創作的遊戲，但作品依舊呈現對台灣山水屋瓦深厚的情感。

陳榮和任教時兼差推廣日本美術用品給全台的畫家老師們，因而也畫遍全台，他示範繪畫用品且定期提供日本美術月刊，對台灣當年美術教育的灌溉有廣面的影響。

陳榮和經歷時代巨輪文化衝突的淬鍊，畫作承襲中外前輩畫家的養份，融合多元藝術與台日美文化的薰陶，形成獨特的風，,為台灣水彩畫的發展脈絡留下精彩動人的篇章。

現場另展示陳榮和的中日老照片書信文件，70年代全台名勝畫作明信片一套及影片兩部。