辛丑金牛瑞氣吉祥 半島精品店春節佳品首選

過年送禮送進心坎裡！辛丑金牛瑞氣吉祥，平安賜福趨吉避凶。 半島精品店為大家討個平安好彩頭，推出多款傳統風味糕點，糖果及賀年禮品迎牛年，禮品系列包裝融入代表好運的中式幸運繩結元素，大紅描金盒面勾勒金牛線條，名貴悅目，與應節佳品相得益彰，過年送禮首選。

半島酒店自1928年成立以來，儼然成為優雅亞洲品味與體驗的代名詞，是全球旅遊及酒店業的典範。半島商品有限公司呈獻最精緻美食及各式特色禮品，傳承半島酒店的卓越傳奇，延伸極緻體驗。半島精品店內的精選禮品包括半島巧克力、聞名國際的精選半島中西名茶，以及傳統的香港特色美食等，任何顧客也能找到心意之選。迎接新年，除了一直廣受歡迎的年糕，禮物籃及豐盛禮盒外，2021年全新焦點還有迎春接福糖果盒，精緻的旅遊茶具和可愛的舞獅熊，令人愛不釋手。

Lion Dance Bear 舞獅熊。圖／半島精品店提供

豐盛禮盒

滿載節日美食的金牛獻瑞禮盒 ，售價為新台幣$3,680元，十五款美食，天天送上驚喜；立體金牛禮盒內藏美味應節食品及吉祥句語，寓意日日順景，好運連連。

賀年糕點

新春送禮又怎可缺少傳統賀年糕點？半島年糕均以生磨糯米製成，煙韌有彈性。除以蔗糖和糯米製成的傳統年糕，還備有口味清新香甜的全新薑汁柚子年糕。各款年糕裝璜華麗，每盒淨重380克，售價為新台幣$798元。—向備受歡迎之雙輝年糕禮盒，包括原味及柚子年糕各一個，售價為新台幣1,560元。

賀年美食

半島精品店還提供賀年糖果及各式中式餅食。傳統上親友互訪拜年會以糖果招待，祝福新一年有個甜美好開端。全新的迎春接福糖果盒滿載手工製作美點，甜甜蜜蜜過好年，各式節日美食應有盡有。

新春禮盒

欲盡顯送禮品味，可選擇精選禮盒，售價由新台幣$1,880元起，滿載各式賀年糕點、美食、名茶及佳釀。

節日精品

鑼鼓響，醒獅起舞迎金牛 – 半島小熊已換上精美刺繡舞獅裝束，可愛又神氣， 舞起獅來祝君精神爽利，如意吉祥。此外，半島精品店特別為喜愛品茗的顧客準備中式旅遊茶具– 精美手提皮盒內有雙人用描金茶具，沏一杯濃茶，芬芳撲鼻，寫意悠然，令人驚喜不已。

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