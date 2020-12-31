賞豹紋鯊卵生 屏東海生館正當時

新冠肺炎疫情國外疫情一波未平，一波再起，為加強防疫，國內多數取消跨年群聚活動，民眾到南台灣迎接曙光，到屏東海生館走走，與海洋生物互動可療癒心情。

為了讓來到海生館的大小朋友們可以更了解海洋生物的更多奧妙，屏東海生館推薦遊客可以參加「魚你同行後場體驗」活動，跟著專業解說員帶領大家到海生館復育寶寶的飼育基地，認識飼育員的每日工作內容。除了可以餵食海洋生物，還可以一睹神奇的鯊魚卵鞘以及剛孵化的鯊魚寶寶，甚至還有機會能夠看到卵鞘內奮力孵化長大的鯊魚寶寶。

大尾虎鮫卵鞘的絲狀構造，相較其他鯊魚的長條狀較為不同，是屬於片狀構造用來附著礁石。圖／海生館提供

身為親子旅遊熱門景點的屏東國立海洋生物博物館，也是許多父母會帶著小朋友一起認識海洋生物的出遊首選。

近日屏東海生館人員巡場時發現鯊魚缸裡出現疑似「塑膠袋」的不明物體；經查證後，原來此不明物體是鯊魚卵鞘上用來附著固定的絲狀結構。由於鯊魚缸內的大尾虎鮫近日產出卵鞘，而原本連結在卵鞘上的絲狀結構自然脫落漂浮於水中，乍看彷彿塑膠袋一般載浮載沉，由於這構造平時不易被觀察到，才讓工作人員誤會。而這也代表大尾虎鮫再次產下寶寶，為了讓鯊魚卵鞘有最良好的孵化環境，目前大尾虎鮫卵鞘已移至後場由飼育人員照護中，預計約需37-40週鯊魚寶寶才會孵化出來。

鯊魚繁衍下一代的方式相當多元，不同種類的鯊魚會有胎生、卵生、卵胎生三種不同的繁衍方式。屏東海生館內住有數種卵生鯊魚，生出來的鯊魚卵稱做「卵鞘」，而小鯊魚會以卵鞘內的卵黃囊做為養份成長。鯊魚卵鞘依品種有異而呈現許多不同的形狀，斑紋異齒鮫呈螺旋狀的卵鞘、東太平洋絨毛鯊及佛氏虎鯊卵鞘則呈扁長狀、大尾虎鮫卵鞘體積相較前者則大上許多。飼育人員表示，不同種卵鞘所透出深淺不一的金褐色光澤更是最令人著迷的部分，甚至有人稱為「美人魚的錢包」。

由於鯊魚無法自行將卵鞘從身體排出，進而衍生出卵鞘絲狀結構的構造，以幫助母鯊將卵鞘順利產下。在卵鞘出生前，母鯊會挑選有水流動的位置，透過水流提供卵鞘所需的氧氣，以大幅提高鯊魚寶寶的孵化率。母鯊會將絲狀結構附著纏繞在礁石上後來回游動，進而將卵鞘拉出體外。不同鯊魚的卵鞘絲狀構造也有所差異，斑紋異齒鮫、佛氏虎鯊及東太平洋絨毛鯊卵鞘上用來附著的結構是位於卵鞘兩端彷彿鋼絲般的絲狀構造，大尾虎鮫則是屬於片狀絲狀構造用來沾黏、附著礁石。由於此構造在卵鞘產出常會自然脫落，特別是大尾虎鮫卵鞘的絲狀構造平常在館內幾乎不易被發現，也讓飼育人員大感興趣，表示自己又上了一課。

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