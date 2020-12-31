和平家園聯盟 盛大成立

和合世界和平委員會 於2020年9月19日 已正式成立，並於2020 年12月29日 盛大舉辦『和合世界和平家園聯盟』成立大會。財團法人隆祥經濟發展基金會及和合世界和平委員會劉昶緯董事長表示，在國際與台灣即便新冠病毒疫情仍舊持續，仍然繼續推動各工、商、團體與非營利組織(NGO)倡議和合世界和平精神。 活動中更安排國際品牌發表會代表，著名的「公益畫家」王品卉老師發揮創意將聯盟的世聯總荷圖作為和合世界和平聯盟精神象徵代表世界一起倡議和合、和平 、 和諧 、 合作無限。



會中，結合來自印尼淡目皇宮基金會哈利尤諾親王；台灣生醫保健芳療整護產業工會理事長余貴勇、台灣整體美學時尚文創產業工會林有田、榮譽理事長、中華民國工商建設研究會祕書長鄭經勝理事長、中華兩岸企業家發展聯合總會黃淑霞理事長、財團法人台北市全台葉姓宗廟理事長、世界和平聯合總會祕書長魏雨寬、台灣十大企業家林東雄主席、1111人力銀行集團王孝慈董事長、中華全球藝術文創協會 顏正雄理事長、世界文化藝術總會羅奕智會長、台灣發明王 王登福董事長、合作金庫票眷金融公司方清江董前事長、衛生福利部食品藥物管理署前署長葉明功董事長等近200位嘉賓雲集一堂，共同倡議『和合世界和平家園聯盟』。

財團法人隆祥經濟發展基金會及和合世界和平委員會 劉昶緯 董事長。圖 ／業者提供

世界華人企業家聯合會全球總會名譽理事長:沈培華男爵主席The Honourable Gary Sum代表聯合國CODA國際組織及瑞士資本集團(Chairman, Swiss Capital Group and United Nations CODA)以視訊方式倡議祝福背書和合世界和平家園聯盟成立，同時與瑞士資本集團共同宣布成立「聯合國CODA瑞士資本集團GEM產業研究院/UN CODA SWISS CAPITAL GROUP GEM R&D INSTITUTE FOUNDATION」並簽署投資意向書，投資方向為台灣金融經濟產業、SC GEM區塊鏈创新科技、文化產業、公益等方向，有關於投資的法律、規劃、執行皆由隆祥經濟發展基金會運作。

同時宣告將於2021年2月26日「元宵節」，和世界華人企業家聯合會全球總會共同舉辦「世界華人慶元宵、跨業領袖祈團拜」，並與台灣100家由企業或協會締盟，共同發起倡議:『和合世界和平家園聯盟』與『和合世界和平論壇』、『世界華人傑出企業家表揚』盛典等系列活動。 劉昶緯說，當人類邁向二十一世紀整體社會與經濟結構快速改變，已進入綠海經濟統籌分配 該基金會本著；資源支援、和平外交、經濟通證、和合家園、公益社會做為隆祥五大運籌發展基礎。世界華人企業家聯合會全球總會理事長潘靜雅也表示，所謂同業結盟、異業合作開創共贏的理念及振興華人經濟，弘揚華商文化，推進台灣 以及全球華人企業家整體發展而努力宗旨。