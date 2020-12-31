聖誕愛心義賣園遊會「芝麻街美語、徐薇英文、波士頓美語 」讓愛延續

「北投芝麻街美語、徐薇英文、波士頓美語」日前12月19日，再度於北投國小舉辦「聖誕慈善義賣園遊會」，並將義賣及消費所得全數捐給「家扶中心」，希望藉此活動幫助到更多人，同時也是最好的機會教育。

「北投芝麻街徐薇英文波士頓美語」彭雪玉主任表示，從事教育事業多年，我們始終堅信品德教育是最重要的。所以今年聖誕節愛心義賣園遊會，孩子們把不需要的物品或二手玩具捐出來義賣，幫助需要的小朋友。同時，我們更希望藉此活動，讓孩子了解愛物惜物的可貴，並養成不浪費的習慣，幫助需要的人，是個非常有意義的活動。

「北投芝麻街美語、徐薇英文、波士頓美語」深耕北投已24年，除了美語安親以外，也往下扎根幼兒園教育；並多元經營升國中、高中的補習班，成績斐然，建立相當好的口碑，作育無數學子，規模可說是北投區第一。

活動當天雖然天氣不佳，下著小雨，但絲毫不減家長和小朋友的熱情，參加者非常踴躍。現場義賣商品全部銷售一空，闖關遊戲，美食區更是大排長龍。為此，「家扶中心」也特地到現場致謝。彭主任表示，雖然今年受到疫情影響，但這次募得的款項卻比歷年都高！看到大家這麼熱情的參與與支持，就是鼓勵我們堅持下去，讓愛延續的動力。更多詳情請洽北投芝麻街美語。電話：02-28949838 02-28925900