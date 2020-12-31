内鐵家族邀請國人關懷社會公益活動

關懷社會公益需要國人的支持與參與！內湖鐡人三項協會成立至今已12年，台北市電器公會理事李日益擔任本屆理事長，成立内鐵家族。為落實協會「健康」、「聯誼」與「社會關懷」的協會宗旨，長期關注各地社會公益活動的推廣。李日益呼籲國人多多關懷各地公益活動，積極參與，讓社會充滿愛與和諧。

李日益以新竹尖石鄉尖石國中謝俊漢老師為例指出，環境是你我生活最基本的依靠，厚實的靠山讓國人盡情地揮灑，創造精彩人生；謝俊漢老師奉獻無私的愛，僅依靠自己薄弱的資源結合妻子的助力，為偏鄉的孩子們引路，成孩子們的依靠，讓他們也能有機會為青春奔馳、展望未來。

李日益指出，原民深山家庭生活環境艱困，孩子們的教育侷限於基本，少有競爭力與城市就學機會，返鄉服務的謝俊漢老師運用孩子們的天賦借力使力，成立尖石國中田徑隊，多年來付出陪伴、嚴格訓練，舉凡日常照顧、課業加強、田徑訓練、人生目標及品格養成，每個環節都不疏忽，在各個賽事或全中運都有著優異的成果，更甚是遴選為國家代表選手，謝俊漢老師帶領孩子們看見不同的生活樣貌，創造不同的生命價值。

尖石國中校長彭清宏、謝俊漢老師、協會理事長李日益帶領尖石國中田徑隊，認識不同的生活樣貌，創造新的生命價值。圖／內鐡家族提供

李日益與內鐵家族邀請國人一起來感受謝俊漢老師的熱血付出，透過每位國人一點點的行動，給予老師與學生們鼓舞，「讓偏鄉學童感受到人間有情，社會有愛，生命有限、希望無限。」