跨年抗疫時期，居家娛樂正夯！好友歡聚，現今最夯的娛樂活動是？

新冠肺炎持續延燒，近日更傳出英國出現變種新冠病毒感染，美國境內也傳出一起類似案例。《經濟學人》分析指出，大眾在這波疫情中真正了解的是，光是在家中就可以完成很多事情。無論是運動、上課甚至是演唱會這類型的實體活動都被搬至線上，各式串流平台、網路直播紛紛出現，搶佔消費者的荷包，已滿足消費者無法外出的需求。

12月22日，台灣再次出現本土案例，新北市府率先取消新北耶誕城活動，而北市跨年晚會雖照常舉辦但依舊有人數限制，民眾必須配戴口罩、測量體溫並完成實名制才能進場。無論去到哪裡都需要時時刻刻配戴口罩，出遊在外健康顧慮也無法盡興。

在這黑暗時期，人們更常用音樂填滿生活中的空白。唱歌可以讓心情愉悅，有助促進新陳代謝，更能撫慰心靈、紓解壓力。

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