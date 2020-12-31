Green Go！綠色彩繪比賽頒獎典禮熱鬧登場 環保永續向下紮根

在環境汙染、全球暖化加劇的情況下，關懷地球，是一個刻不容緩的議題。以綠色交通、循環永續、人工智慧為企業發展核心的艾斯移動，攜手理念相同的企業：東森集團、精英國際教育集團、大同公司、精英電腦、技嘉教育基金會、正德海運、大同世界科技、高雄捷運、iPASS一卡通、以及連科通訊，一同舉辦第一屆「Green Go！綠色彩繪比賽」活動，讓孩童們在繪畫過程中，從小培養綠色交通、環保減碳的觀念。

本次比賽共募集到近500位小朋友的作品，並於12月26日在新北市政府舉辦頒獎典禮，現場有來自各地區的得獎者，包含台北、宜蘭、台中等縣市，也有遠自屏東而來的得獎者。新北市洪佳君議員和新北市秘書處饒慶鈺處長也到場致詞，勉勵得獎者的用心，也鼓勵主辦單位對綠色環保永續的推動。頒獎典禮當天，小朋友們紛紛上台領獎，後方大螢幕同時投影出小朋友們精采的畫作，台下絡繹不絕的掌聲，讓小朋友們獲得滿滿成就感，成功達到寓教於樂的效果！

Green Go！綠色彩繪比賽得獎畫作展示藝廊。圖／業者提供

頒獎典禮現場也規畫公共交通工具裝飾的藝廊，展示的得獎小朋友的作品，讓參加來賓欣賞。家長們也開心幫小朋友與自己的畫作合影留念。此外，感謝新北市府特別安排，得獎者作品將於新北市政府4樓櫥窗區展示至2021年1月31日，讓更多民眾能夠欣賞到小朋友們精彩的綠色彩繪畫作！

艾斯移動創辦人曾冠智先生表示，艾斯移動以開放平台-「Mobii! 綠色城市生活優惠平台」致力推廣低碳綠色公共交通的使用，全力減緩地球暖化。此次綠色彩繪活動感謝各協辦與贊助企業的支持，與家長小朋友的熱情參與。未來將每年持續舉辦，並擴大比賽徵選範圍，讓綠色教育環保永續向下紮根，深植每位小朋友的DNA！