109年全國保全日暨協力治安有功人員表揚大會 今隆重舉行

【羅正業 / 報導】中華民國保全商業同業公會全國聯合會提案表決通過，為獎勵所屬從業人員，協力社會安全防護貢獻，增進榮譽士氣，提振社會地位，應訂定「保全日」以彰顯其榮耀，建議內政部每年12月30日訂定為「全國保全日」，經呈報核定，於109年1月3日公布施行，今（30）日首次隆重舉行，總統蔡英文特別撥冗親臨大會致詞鼓勵保全同業及表揚65位協力治安績優有功人員。

全國保全日與會貴賓前副總統吳敦義、新北市市長侯友宜、保全聯合會李偉鳴理事長分別致詞及全國各地區保全公會理事長合影。

此次大會出席會貴賓眾多，包括：前副總統吳敦義、內政部部長徐國勇、新北市市長侯友宜、費鴻泰立法委員、台北市議員秦慧珠及中華民國保全全國聯合會李偉鳴理事長、台灣省保全聯合會鄭貴元理事長、台北市保全公會邱文輝理事長、新北市保全公會陳勇志理事長、桃園市保全公會楊萬宗理事長、台中市保全公會毛約翰理事長、台南市保全公會王傑民理事長、高雄市保全公會陳紀孝理事長、中華保全協會湯永郎理事長……等及會員代表及表揚人員齊聚一堂，熱鬧非凡。

總統蔡英文（右）撥冗參加全國保全業聯合會李偉鳴理事長（左）「全國保全日」活動，表達支持與鼓勵。 內政部部長徐國勇（右）與全國保全聯合會李偉鳴理事長（左）共同頒發協力治安有功人員獎金及獎狀。

中華民國保全全國聯合會在李偉鳴理事長卓越領導下，會務蒸蒸日上，在其任內共計完成八大重點工作：一、延長保全員服務年齡，解決徵才窘境。二、持續保全業法再修訂，自聘納入管理。三、因應一例一休之衝擊，堅守同業立場。四、提升公標案警衛訂價，爭取法定權益。五、賡續修訂強制執行法，減緩清償壓力。六、爭取訂定全國保全日，提升本業形象。七、頃全力防疫新冠肺炎，爭取口罩配售。八、協調法定特約醫護員，降低同業管銷。

為全國600多家，10餘萬從業人員努力爭取合情、合理、合法的經營環境及薪資待遇，貢獻良多。

話說保全業係一種新興之特許行業，具有「民間防衛」與「民間防護」兩種功能，亦即運用民間力量以遂行治安、警備、自衛任務或防護作為，以達避免或減少損害，維護人民生命財產安全之目的。在警察任務民營化之趨勢下，尤其是保安總隊警察裁撤縮編，改由保全人力取代，民力參與警察任務已是常見的現象。許多政府機關、事業機構、學校亦逐漸依賴保全公司協助相關安全之維護。

但是長期以來保全業未受到政府、社會各界應有的重視，以致於職業地位與行業價值處於低下層級，甚至有被藐視的不正確觀念，保全從業人員每每協助警方破案，媒體報導有目共睹，若持續表揚，協助警方破案，預期更多，是保全業彰顯社會豐碩的維護實績，值此「新冠肺炎」蔓延猖獗之際，保全人員在第一線（消毒、量測體溫），把關守護，功不可沒，因此，爾後每年12月30日全體國民記得要向社區的保全大哥（姊）說一聲“祝你生日快樂！”感謝你們365天保護我們，你們辛苦了！