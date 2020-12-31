109年全國保全日暨協力治安有功人員表揚大會 今隆重舉行
【羅正業 / 報導】中華民國保全商業同業公會全國聯合會提案表決通過，為獎勵所屬從業人員，協力社會安全防護貢獻，增進榮譽士氣，提振社會地位，應訂定「保全日」以彰顯其榮耀，建議內政部每年12月30日訂定為「全國保全日」，經呈報核定，於109年1月3日公布施行，今（30）日首次隆重舉行，總統蔡英文特別撥冗親臨大會致詞鼓勵保全同業及表揚65位協力治安績優有功人員。
此次大會出席會貴賓眾多，包括：前副總統吳敦義、內政部部長徐國勇、新北市市長侯友宜、費鴻泰立法委員、台北市議員秦慧珠及中華民國保全全國聯合會李偉鳴理事長、台灣省保全聯合會鄭貴元理事長、台北市保全公會邱文輝理事長、新北市保全公會陳勇志理事長、桃園市保全公會楊萬宗理事長、台中市保全公會毛約翰理事長、台南市保全公會王傑民理事長、高雄市保全公會陳紀孝理事長、中華保全協會湯永郎理事長……等及會員代表及表揚人員齊聚一堂，熱鬧非凡。
中華民國保全全國聯合會在李偉鳴理事長卓越領導下，會務蒸蒸日上，在其任內共計完成八大重點工作：一、延長保全員服務年齡，解決徵才窘境。二、持續保全業法再修訂，自聘納入管理。三、因應一例一休之衝擊，堅守同業立場。四、提升公標案警衛訂價，爭取法定權益。五、賡續修訂強制執行法，減緩清償壓力。六、爭取訂定全國保全日，提升本業形象。七、頃全力防疫新冠肺炎，爭取口罩配售。八、協調法定特約醫護員，降低同業管銷。
為全國600多家，10餘萬從業人員努力爭取合情、合理、合法的經營環境及薪資待遇，貢獻良多。
話說保全業係一種新興之特許行業，具有「民間防衛」與「民間防護」兩種功能，亦即運用民間力量以遂行治安、警備、自衛任務或防護作為，以達避免或減少損害，維護人民生命財產安全之目的。在警察任務民營化之趨勢下，尤其是保安總隊警察裁撤縮編，改由保全人力取代，民力參與警察任務已是常見的現象。許多政府機關、事業機構、學校亦逐漸依賴保全公司協助相關安全之維護。
但是長期以來保全業未受到政府、社會各界應有的重視，以致於職業地位與行業價值處於低下層級，甚至有被藐視的不正確觀念，保全從業人員每每協助警方破案，媒體報導有目共睹，若持續表揚，協助警方破案，預期更多，是保全業彰顯社會豐碩的維護實績，值此「新冠肺炎」蔓延猖獗之際，保全人員在第一線（消毒、量測體溫），把關守護，功不可沒，因此，爾後每年12月30日全體國民記得要向社區的保全大哥（姊）說一聲“祝你生日快樂！”感謝你們365天保護我們，你們辛苦了！