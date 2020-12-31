躍獅藥局智慧行動車　開展台北社區巡迴服務

躍獅藥局「智慧藥局行動車」繼11月在信義區ATT 4 FUN廣場展開首站智慧量測活動後，12月30日深入社區展開巡迴服務，走訪內湖區康成店與南港區忠孝店，提供在地社區民眾全面性智慧量測服務。為了將服務落實至社區的各角落，躍獅特別改裝小型「智慧藥局行動車」深入社區，更輕便快速地提供一站式數位量測內容包含血壓、血糖、血氧、體溫、體脂等，現場並有營養師、藥師、護理師提供衛教服務，有效將智慧藥局健康衛教概念帶入社區鄰里。

躍獅連鎖藥局總經理陳美孜表示，躍獅藥局一直朝向i-PHARMACY的目標，帶領藥局產業數位轉型，而今年因應台灣5G元年，智慧藥局行動車將結合物聯技術，民眾不用購買各種儀器，只要透過車上或是店內的量測儀器，便能將資料上傳雲端，個人手機APP也能將量測資料彙整成清楚報表。陳美孜指出，這些服務就像是帶著行動健康護照在身邊，未來只要靠一指便能記錄與追蹤自己的改變，智慧藥局行動車將來將成為你我行動手機裡的智慧藥局。

肺炎疫情蔓延全球，今年為防疫元年，躍獅藥局身為防疫國家隊的一份子，將繼續前進每一社區，將智慧健康意識網狀扎根，希望透過快閃活動，號召民眾提高健康意識感，依專業健康團隊的建議，為健康超前佈署。

關於躍獅連鎖藥局

成立于1989年，為台灣第一家藥師親自執業的連鎖藥局。2018年7月，盛弘醫藥(ShareHope, OTC 8403)購併躍獅，成為全台前三大連鎖藥局，目標在改變台灣醫藥服務市場結構：與健診中心、醫院聯盟，從預防、醫療、照護開始，打造完整健康照護生態系。

躍獅連鎖藥局官網： http://www.yeschain.com.tw/