振興三倍券領用最後一天 12月31日仍可當天領用！

振興三倍券領用至本(109)年12月29日，已超過98%民眾完成領取，經濟部提醒，三倍券領取及使用期限皆到12月31日止，尚未領取的民眾請務必把握最後兩天，立即領用、馬上使用!

振興三倍券發放迄今，已超過2,331萬人領取，其中約2,150萬(占92%)領取紙本券，181萬人(占8%)綁定數位三倍券，估計大約40萬具領取資格者尚未領取，其中11月16日加碼開放持有效臺灣永居證的外國人領取三倍券，已有7,066人完成領取，經濟部呼籲，尚未領取者趁最後兩天趕快領取或綁定數位工具，手頭上紙本三倍券尚未使用或已綁定數位工具尚未達消費滿額3,000元的民眾趕快消費，倘過了12月31日紙本三倍券尚未使用完畢或完成消費滿額3,000元，將無法辦理退費，紙本券也不能再使用，數位綁定也不能繼續累計消費，手中還有紙本三倍券或數位綁定尚未完成消費滿額的民眾請把握最後兩天，趁著跨年的氛圍下，和家人、朋友一同去用餐或是用券買禮物送人，送禮自用兩相宜。

依經濟部統計，7至11月零售業及餐飲業營業額已顯著成長，甚或連續數月創下歷年同月新高，可見三倍券確實有效刺激內需市場、加速復甦並活絡經濟。隨著三倍券領用進入到最後幾天，業者、商圈、百貨及各縣市政府仍搶在倒數使用期限前，祭出加碼好康優惠來搶客，希望搶跨年前夕再衝刺一波買氣，呼籲全民一起買起來！

尚未領取的民眾只要攜帶1,000元現金及健保卡（或永居證）至各地郵局領取紙本三倍券，各郵局因營業時間不同，最晚可領至晚上9時；或選擇快速便利的數位三倍券（包含信用卡、電子票證及行動支付），至三倍券官網即能輕鬆完成綁定，就可立即消費，於12月31日當日消費累積滿3,000即可享後續2,000元回饋。

有關振興三倍券之詳細資訊、店家及縣市政府推出之最新振興三倍券相關優惠活動，可至三倍券官網（https://3000.gov.tw/）查詢，倘有任何問題也可撥打「1988紓困振興專線」洽詢。