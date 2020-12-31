Relove 2020穩坐私密保養產業龍頭寶座

保養私密處早已不在是害羞的事！保養與修護女性私密專家Relove，守護女性私密處健康與幸福多年，2020也持續穩坐私密保養產業龍頭寶座。除了不斷深耕技術與品質，更研發多項商品，並且積極提倡除了女生，男性的保養也不落人後喔！此外，Relove更請到知名的婦產科醫師 鄭丞傑 為產品做進一步的檢驗以及審核，讓妳能在送禮同時，也能放心使用這些產品，盛放魅力無極限。不只用心，更要讓妳安心。

Relove胺基酸私密潔淨凝露 獲選 「2020粉美賞」—最佳身體私密護理

Relove胺基酸私密潔淨凝露使用頂級茶月桂胺基酸為基底製成，添加日本紅柿萃取可分解異味、蔓越莓精華、天然乳酸導入，能維持私密良好pH值，讓清洗後的私密肌猶如嬰兒般滑嫩，深獲消費者喜愛，創下年銷量破300萬支佳績 。’

Relove胺基酸私密潔淨凝露，讓清洗後的私密肌猶如嬰兒般滑嫩，深獲消費者喜愛，創下年銷量破300萬支佳績 。圖／Relove提供

市場票選第一名的交換禮物 同業銷售冠軍

Relove在歡樂的聖誕及年終節慶活動推出期間限定組合 ：手洗精旅行組(80ml五瓶)、男女清潔凝露旅行組(金盞花、胺基酸、摩洛哥公爵30ml三瓶)、品牌訂製提袋及萌度破錶造型髮箍， 深受消費者喜愛，10天完售熱銷一空！另外，回購率第一手洗精超划算五入組(220ml)，也深受廣大支持者喜愛，真可謂是送禮自用兩相宜。獨家技術，採用英國進口專利蛋白酵素添加，能有效分解分泌物、尿漬與惱人血漬，不止是品牌明星商品更是每個女孩子人手一瓶的聖品。

今年Relove更推出為幸福加溫的入門款清潔凝露聖誕禮盒(期間限定推出) ，女性:胺基酸、金盞花、傳明酸(任選三入)；男性:摩洛哥公爵(溫感)、英倫紳士(涼感)(任選兩入) ，照顧好自己的私密肌膚就是給自己和伴侶最好的聖誕禮物。

Relove粉紅小屋 年末信義商圈熱門打卡地標

2019年10月，在信義區香堤大道推出即受到驚艷與廣大注目與轟動的熱門打卡地標「Relove粉紅小屋」，2020/12/19-1/3持續放閃(新光三越A11 星巴克前方)，更推出現場最低優惠組合，還有滿三千抽大獎等活動，要全力陪伴大家在疫情期間可以擁抱健康且歡樂度過聖誕及跨年假期。購買優惠及詳情請洽Relove官方粉絲團:https://www.facebook.com/ForeverRelove/