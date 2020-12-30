精湛光學董事長吳俊男 接任南區創業楷模聯誼會會長

文/葉圳轍

精湛光學董事長吳俊男接任南區創業楷模聯誼會(南楷會)第12屆會長，交接典禮今(30)晚在台南桂田酒店舉行，包括創新創業總總會長陳港清、北楷會會長黃士軍、中楷會會長謝文旭、台南億載會會長吳盈進、中山大學校長鄭英耀、雲林縣長張麗善、北港朝天宮董事長蔡咏锝、台灣螺絲帽易協會理事長陳和成等，計400餘人參與盛會，嘉賓雲集。

創業楷模選拔由中華民國全國創新創業總會(前青創會)所舉辦的，從1978年開辦至今已邁入第43屆；創業楷模聯誼會則由歷屆創業楷模得獎人共同組成，於1983年成立，以凝聚歷屆海內外得獎人，加強彼此聯繫、促進經驗傳承、經貿交流、事業發展，以及力行社會公益、擴大海內外政經影響力、提升整體形象為目標。

創業楷模聯誼會於2007年起開始成立分會，希望提供全球創業楷模智能交流、經營觀念成長的機會，也讓擁有創業夢想的後進，獲得一個學習的空間。目前設有北、中、南及海外四區分會，南區分會會員有50多人，新任會長吳俊男為第38屆楷模。

吳俊男表示，獲選創業楷模只是一個獎盃，但透過聯誼會，可以向全球超過500位楷模學長亦師亦友的學習及參訪聯誼，讓獲選更有意義、更具價值。

值得一提的是，吳俊男力邀擔任南楷會執行長的陳俊男，雖是本(43)屆新科創業楷模，但二位「俊男」卻是相識超過25年的「弟兄」，同在扣件產業領域打拼，惺惺相惜、默契十足，任期內可望為南楷會開創新氣象。