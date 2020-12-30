國際傑人會彰化縣傑人會 第38~39屆會長交接典禮 在彰化縣新黑猫餐廳舉行.

國際傑人會彰化縣傑人會 2020/2021第38~39屆會長交接典禮, 暨各理監事宣誓就職典禮, 於109年12月26日上午10點在彰化縣和美鎮彰美路四段428號 .新黑猫餐廳舉行。

今年109年度第38屆國際傑人會彰化縣會吳石吉會長 轉交 不畏辛勞熱衷會務的林四川接任明年110年第39屆會長, 以宏觀思維 不斷精進 來領導第39屆團隊, 經營好團隊和穩定更好的會務運作, 曾喜濬接任110年度秘書長, 財務長則由趙宜君所擔任, 當天典禮有來自世界各地與國內的各分會, 會長與會友們的熱烈參與祝賀, 可說冠蓋雲集賀典禮, 到午宴時節目豐富又精彩, 歡樂氣氛散佈會場每個角落。

而國際傑人會的台中縣傑人會, 也於109年12月26日 當天下午4點在台中市惠中路一段111號 台中僑園飯店3國際廳 舉辦2020 / 2021 會長交接暨各理監事宣誓就職典禮。

台中縣傑人會2020年第40屆會長陳耀昇 轉交給莊忠益接任2021年第41屆會長, 秘書長則由陳忠佃移交給林鼎傑接任, 財務長則由王焜達移交陳世杰接任。

當天典禮有來自世界各地與國內的各分會, 會長與會友們的熱烈參與祝賀, 可說冠蓋雲集賀典禮, 滿堂生輝耀傑人, 到晚宴時精彩豐富的節目, 洋溢著熱鬧歡樂的氣氛滿佈全場。

查 國際傑人會由創會長金扶東先生結合54位創會會員, 於1968年12月28日在中華民國台灣台中市, 創立第一個傑人會 – 台中市傑人會.到現在已經邁入第52屆 從一個地區社團到成立國家總會社團, 而台中縣傑人會成立至今也有41年, 發展之後目前在全球各地相繼成立了美國總會, 日本總會, 港澳總會, 加拿大總會, 烏克蘭總會, 俄羅斯總會, 澳洲總會等, 台灣地區29個分會以外, 另有東南亞等10多個國家或是地方分會, 可說是國際性的五大公益團體其中之一, 是唯一一個由國人所創立的公益團體, 以公益事務為主軸再輔弼以中華數千年的文化四維八德為經緯, 立足於台灣再拓展至全世界來發光發熱, 推動這非常有意義的不朽志業, 實在是非常難能可貴的團體, 建議國人可花些時間來了解或是參與這不錯的公益團體。