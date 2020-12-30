國際傑人會彰化縣傑人會 第38~39屆會長交接典禮 在彰化縣新黑猫餐廳舉行.

由中華民國總會監事長范明忠(中)從現任40屆會長陳耀昇左一，將手中印信移交給新任41屆會長莊忠益右一。圖/台北市傑人會提供

國際傑人會彰化縣傑人會 2020/2021第38~39屆會長交接典禮, 暨各理監事宣誓就職典禮, 於109年12月26日上午10點在彰化縣和美鎮彰美路四段428號 .新黑猫餐廳舉行。

今年109年度第38屆國際傑人會彰化縣會吳石吉會長 轉交 不畏辛勞熱衷會務的林四川接任明年110年第39屆會長, 以宏觀思維 不斷精進 來領導第39屆團隊, 經營好團隊和穩定更好的會務運作, 曾喜濬接任110年度秘書長, 財務長則由趙宜君所擔任, 當天典禮有來自世界各地與國內的各分會, 會長與會友們的熱烈參與祝賀, 可說冠蓋雲集賀典禮, 到午宴時節目豐富又精彩, 歡樂氣氛散佈會場每個角落。

由中華民國總會陳鋒仁總會長主持監誓台中縣傑人會的理監事就職典禮。圖/台北市傑人會提供

而國際傑人會的台中縣傑人會, 也於109年12月26日 當天下午4點在台中市惠中路一段111號 台中僑園飯店3國際廳 舉辦2020 / 2021 會長交接暨各理監事宣誓就職典禮。

台中縣傑人會2020年第40屆會長陳耀昇 轉交給莊忠益接任2021年第41屆會長, 秘書長則由陳忠佃移交給林鼎傑接任, 財務長則由王焜達移交陳世杰接任。

當天典禮有來自世界各地與國內的各分會, 會長與會友們的熱烈參與祝賀, 可說冠蓋雲集賀典禮, 滿堂生輝耀傑人, 到晚宴時精彩豐富的節目, 洋溢著熱鬧歡樂的氣氛滿佈全場。

右一台中縣第41屆三長領導團隊第一副會長兼財務長陳世杰，右二會長莊忠益，左一第二副會長蔡鎮陽，左二秘書長林鼎傑。圖/台北市傑人會提供

查 國際傑人會由創會長金扶東先生結合54位創會會員, 於1968年12月28日在中華民國台灣台中市, 創立第一個傑人會 – 台中市傑人會.到現在已經邁入第52屆 從一個地區社團到成立國家總會社團, 而台中縣傑人會成立至今也有41年, 發展之後目前在全球各地相繼成立了美國總會, 日本總會, 港澳總會, 加拿大總會, 烏克蘭總會, 俄羅斯總會, 澳洲總會等, 台灣地區29個分會以外, 另有東南亞等10多個國家或是地方分會, 可說是國際性的五大公益團體其中之一, 是唯一一個由國人所創立的公益團體, 以公益事務為主軸再輔弼以中華數千年的文化四維八德為經緯, 立足於台灣再拓展至全世界來發光發熱, 推動這非常有意義的不朽志業, 實在是非常難能可貴的團體, 建議國人可花些時間來了解或是參與這不錯的公益團體。

文 謝振寶