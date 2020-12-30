日光山森林茶書苑 正式開幕

羅東林業園區將傳統林場空間轉型，以宜蘭林業發展的歷史記憶為核心，加諸觀光與文化之元素，如今儼然為蘭陽的著名景點。在宜蘭縣政府和羅東林業管理處的扶持之下，羅東林業園區將誕生一間新書店，日光山森林茶書苑今年初正式開幕，以「森林文旅」為概念進行規劃，呼應園區的生態意象。

書苑的經營者為返鄉青年莊家郁，母親是知名藝術家—呂美麗，長期接受生活美學的薰陶，並有經營茶品牌「莊茶 Chuang’s Tea」之經驗，莊家郁將藝術之美和茶文化帶進日光山森林茶書苑，書籍主題從環境意識出發，涵蓋林業歷史、自然書寫、創新農業、生態保育、健康生活、創意思考、茶藝、藝術和文學等多項領域，不僅經營書店，更期盼營造禪韻的生活情調，以「散步、喝茶、看點書」作為標語，打造一間慢活的森林書店。

書苑預計每季辦理一場以上的導讀活動，邀請作家透過地景走讀、講座課程或工作坊等形式，帶領讀者走進書香世界。首次登場的是1月24日的在地作家伊絲塔與生態顧問鍾昆典對談，借重羅東林業園區內的生態景緻，分享鳥類觀察經驗，從書頁走進實景，實際探索文學與生態交織之美，深厚自我與土地的關係。開幕會當日，將有經營者莊家郁做詳細的書苑介紹，帶領來賓認識各區塊背後的規劃理念，誠摯邀請民眾共襄盛舉，一同感受日光山森林茶書苑蘊含的森活愜意。

活動時間：110年1月8日〈五〉10:30-12:00

日光山森林茶書苑:宜蘭縣羅東鎮中正北路124巷2號